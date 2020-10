IL VIRUS DEGLI ALTRI – OLÈ! SPAGNA E FRANCIA SUPERANO ENTRAMBI IL MILIONE DI CASI DI CORONAVIRUS - IN REPUBBLICA CECA DA OGGI SONO CHIUSI TUTTI I NEGOZI TRANNE SUPERMERCATI E FARMACIE - IN GERMANIA NUOVO RECORD DI CASI: 11.287 IN UN GIORNO. C’È ANCHE IL MINISTRO DELLA SALUTE JENS SPAHN - POLONIA IN LOCKDOWN DA SABATO

1 – FRANCIA 7° PAESE AL MONDO A SUPERARE 1 MILIONE CONTAGI

. (LaPresse) - Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, dopo la Spagna, anche la Francia ha superato il milione di infezioni registrate di coronavirus.

Per la precisione, si tratta di 1.000.369 casi noti di Covid-19. La Francia è così il settimo Paese al mondo a registrare oltre un milione di contagi. Nel bilancio globale, i Paesi con maggiori casi confermati sono Stati Uniti, India, Brasile, Russia, Argentina, Spagna e Francia. I decessi in Francia sono stati oltre 34mila.

2 – CORONAVIRUS, IN GERMANIA NUOVO RECORD CASI: 11.287 IN UN GIORNO

(LaPresse) - La Germania ha registrato un nuovo numero record di casi di coronavirus giornalieri, pari a 11.287. Il totale sale così a 392.049 casi confermati, ha riferito il Robert Koch Institute. Trenta i decessi, per un totale di 9.905.

3 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

La Spagna è il primo paese dell’Europa occidentale ad avere superato il milione di casi di Covid-19.

In Repubblica Ceca da questa mattina alle sei sono chiusi tutti i negozi eccetto gli alimentari e le farmacie. Le persone devono rimanere a casa, se non per andare al lavoro o al supermercato o in farmacia, e ridurre i contatti sociali al minimo. Permesso andare al parco da soli o in due se familiari. Sospeso per le prossime due giornate il campionato di calcio. Lo Sparta Praga ha ricevuto il via libera per disputare la partita di oggi d’Europa League contro il Lille.

Tra gli oltre settemila nuovi contagiati registrati ieri dalla Germania c’è anche il ministro della Salute Jens Spahn.

Nuovo picco di contagi in Macedonia del Nord, dove i nuovi casi sono stati 641 su 2.688 test effettuati.

Per la prima volta da maggio nello Stato di New York ieri si sono registrati oltre duemila contagi.

Secondo il New York Times circa 1,5 milioni di newyorkesi non possono permettersi di comprare da mangiare, e la loro unica ancora di salvezza sono i banchi alimentari.

4 – COVID: POLONIA VERSO IL LOCKDOWN DA SABATO

(ANSA) - Il premier polacco, Mateusz Morawieck, ha dichiarato l'intenzione di voler estendere le misure di lockdown a tutto il Paese nel tentativo di frenare l'impennata di casi di coronavirus. "Suggerisco che da sabato tutta la Polonia diventi zona rossa", ha detto il premier prima di un vertice dell'unità di crisi che dovrà decidere se imporre il lockdown.

5 – COVID: PROBABILE PRIMO CASO DI NUOVO CONTAGIO IN AUSTRALIA

(ANSA) - Una persona trovata positiva al coronavirus nello stato australiano di Victoria, potrebbe essere il primo caso nel continente di reinfezione. Lo riporta il Guardian. E' molto raro riammalarsi di coronavirus come dimostrano gli unici sei casi, su 40 milioni di contagiati, di questo tipo.

Tuttavia, non è ancora chiaro quanto forte sia l'mmunità dal Covid-19 dopo averlo avuto né per quanto tempo duri. La persona trovata positiva al coronavirus nel Victoria era già stata infettata a luglio. Non si ha la certezza che si tratti di un secondo contagio perché la sequenza genomica non è stata ancora completata e in alcuni casi, avvertono gli esperti il tampone positivo potrebbe essere semplicemente l'effetto del virus morto che sta abbandonando l'organismo.

I sei casi precedenti si sono verificati negli Usa e ad Hong Kong. Qui un uomo di 33 anni si riammalò quattro mesi dopo essere guarito dal Covid-19. La seconda infezione si rivelò comunque asintomatica a dimostrazione del fatto che un qualche tipo di immunità era stata sviluppata.

