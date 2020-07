IL VIRUS DEGLI ALTRI – L’AUSTRALIA CHIUDE I CONFINI TRA I SUOI DUE STATI PIÙ POPOLOSI: IN LOCKDOWN 6,6 MILIONI DI PERSONE DOPO UN AUMENTO DI CASI A MELBOURNE - PIÙ DI MILLE CONTAGIATI IN LIBIA – I MORTI IN TUTTO IL MONDO SONO PIÙ DI 530MILA – LA LETTERA DEGLI ESPERTI ALL’OMS: CI SONO PROVE CHE IL COVID-19 SI TRASMETTA NELL’ARIA…

CORONAVIRUS: 6 MILIONI PERSONE IN LOCKDOWN IN AUSTRALIA

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Da domani a mezzanotte 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi di coronavirus a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Il Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, gli stati australiani più popolosi, saranno messi in lockdown per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine.

Il Victoria ha registrato il picco giornaliero più alto con 127 nuovi casi, di cui 16 in un popolosissimo condominio popolare. Nello stato sono 2.663 le persone contagiate e 22 le vittime. In Australia, oltre 8.500 persone hanno contratto il coronavirus e 106 sono morte

IL CORONAVIRUS NEL MONDO

La Colombia supera i 4mila morti per la pandemia

La Colombia ha superato i 4.000 decessi di Covid-19, secondo quanto riferito dal ministero della Salute nell'ultimo bilancio quotidiano reso noto ieri. Il numero totale di vittime nel Paese ha raggiunto 4.064, dopo che domenica sono stati riportati 122 nuovi decessi.

I nuovi casi confermati in 24 ore sono stati 3.721, che hanno portato il numero totale di contagi a 117.110 persone. Il primo territorio del Paese per numero di infezioni è Bogotá, con 36.554 casi.

Ucraina, 543 nuovi casi

Sono 543 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore, meno degli 823 del giorno precedente, ma secondo il Kyiv Post «il numero inferiore» di contagi accertati «arriva in un giorno in cui i laboratori ucraini hanno effettuato molti meno test» e quindi «potrebbe non indicare una vera riduzione» dei casi.

Dall’inizio dell’epidemia, stando ai dati ufficiali, in Ucraina si sono registrati 49.043 casi di Covid-19 e 1.262 decessi provocati dal nuovo coronavirus.

In Israele oltre 30mila casi rilevati

La cifra complessiva dei casi positivi di coronavirus ha superato oggi in Israele la quota di 30 mila, con quasi 800 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore.

Lo ha reso noto il ministero della sanità. I malati sono adesso 11.856, mentre le guarigioni sono state 17.974. I decessi sono stati aggiornati a 332. Negli ospedali 90 persone sono adesso ricoverate in condizioni gravi: erano circa 40 una settimana fa. Nei test condotti ieri la percentuale dei casi positivi è stata del 4,3%: in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

In Perù superati i 300mila casi

La pandemia di coronavirus in Perù ha superato i 300mila casi, portando il Paese alla quinta posizione per contagi nel mondo, dopo Stati Uniti, Brasile, India e Russia, e sopra Paesi europei gravemente colpiti come Gran Bretagna, Italia e Spagna.

Dall'ultimo rapporto del ministero della Sanità peruviano emerge che i contagiati sono in totale 302.718, di cui 10.589 sono poi morti, e che le persone guarite sono ormai quasi 194.000.

Pur cercando di tornare ad una relativa normalità, soprattutto per le attività economiche, il Perù è giunto al 113mo giorno di emergenza nazionale, decretata dal presidente Martín Vizcarra per combattere gli effetti del Covid-19.

Da parte sua il quotidiano El Comercio pubblica oggi stime dell'economista Elmer Cuba secondo cui l'economia peruviana si è contratta in maggio del 35% ed in giugno del 25%, con una flessione accumulata per il secondo trimestre del 2020 del 33%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

In Russia 6.611 nuovi casi in 24ore

La Russia registra 6.611 nuovi casi di coronavirus e 135 morte nelle ultime 24 ore (contro i 6.736 nuovi casi e le 134 vittime del giorno precedente).

Libia, oltre mille casi confermati

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 57 nuovi contagi da coronavirus che portano a 1.046 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 32 e le persone attualmente positive da 704 a 753, con la maggior parte dei casi al Sud.

Proprio da Sabham nel Fezzan, zona fortemente interessata, il locale direttore del National Center for Disease Control, Abdul Hamid Al-Fakhiri ha lanciato un allarme avvertendo che l’epidemia nella regione meridionale sta peggiorando, dopo che l’infezione ha iniziato a diffondersi rapidamente tra i medici e gli operatori sanitari.

Il Comitato anti-coronavirus di Sabha ha fatto un’urgente richiesta di soccorso a tutti i funzionari del governo, esortandoli a fornire personale medico per l’unico centro di isolamento Covid-19 nella regione, rilevando che esso fornisce servizi a circa 16 comuni libici nel Sud. «Ci sono solo sei medici nel centro che lavorano da 30 giorni consecutivi, il personale medico deve essere sostituito almeno ogni 20 giorni come misura di protezione per preservare la propria vita e prevenire il trasferimento di infezione», dichiarato il Comitato. Ovviamente restano chiusi i confini.

Lettera di 239 esperti all’Oms: c’è trasmissione nell’aria

Una lettera aperta firmata da 239 esperti di 32 paesi per chiedere all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di rivedere le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus. La missiva dei ricercatori sarà pubblicata la settimana prossima su un giornale scientifico, ma è stata anticipata dal New York Times. Secondo gli esperti che l’hanno scritta ci sono prove del fatto che il Covid-19 si trasmetta nell’aria e questo, se verificato dall’Oms, potrebbe aver importanti conseguenze nel contenimento del virus. Se così fosse, riporta il New York Times, allora le mascherine sarebbero necessarie anche negli spazi al chiuso a prescindere dal distanziamento sociale. Ma implicherebbe anche una revisione dei sistemi di ventilazione nelle scuole, negli ospizi, nelle case e negli uffici per minimizzare il ricircolo dell’aria.

Usa, più di 39mila casi in un giorno ma il virus non ferma Trump

Gli Stati Uniti hanno registrato 39.379 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, secondo la Johns Hopkins University. Il numero totale di casi confermati è ora pari a 2.876.143. Registrati 234 nuovi decessi, per un totale di 129.891 morti.

In ogni caso, il virus non ferma Donald Trump che sfida le autorità sanitarie e organizza un comizio in New Hampshire, in vista delle elezioni presidenziali. L’appuntamento è per il prossimo sabato e sarà all’aperto, all’aeroporto di Portsmouth. L’annuncio della campagna elettorale del presidente americano arriva mentre sale la paura per i contagi di coronavirus in aumento. «Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai patrioti che parteciperanno al rally e celebreranno l’America», afferma Hogan Gidley, il portavoce della campagna di Trump.

7:33

Oltre 530mila morti nel mondo

Sono oltre 530mila i decessi per coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore. L’India supera la Russia ed è terza per numero di casi. Stato di emergenza in Israele: per la giornata di lunedì è in programma un vertice con Netanyahu per discutere nuove misure. In Spagna lockdown per 70mila persone nella Galizia. In Francia riapre il Louvre, ma in versione post-Covid.

India terza per contagi: superata la Russia

L’India registra a 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055). Lo rende noto il sito dell’università americana Johns Hopkins. Il numero dei decessi totali nel paese asiatico è 19.268.

