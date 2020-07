IL VIRUS DEGLI ALTRI – NEGLI STATI UNITI QUASI 64MILA CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE, SUPERATI ORMAI I 4 MILIONI DI CASI NEL PAESE. LA MASCHERINA DIVENTA OBBLIGATORIA A WASHINGTON DOPO LA CONVERSIONE DI TRUMP – PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO RECORD DI POSITIVI IN ARGENTINA – L’OMS: IL VACCINO NON SARÀ DISPONIBILE PRIMA DELL’INIZIO DEL 2021

Ci sono oltre 15 milioni di casi (15.000.424) di coronavirus nel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Le vittime sono salite 617.832. Con 3.915.780 persone affette da Covid-19 gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto numero di casi, seguiti dal Brasile (2.159.654) e dall'India (1.193.078).

L'OMS - Sul vaccino contro il coronavirus i ricercatori stanno facendo progressi ma "realisticamente" non sarà pronto e disponibile prima dell'inizio del 2021. Lo sostiene Mike Ryan, il direttore del programma emergenze dell'Oms. "Dobbiamo poter guardare le nostre comunità negli occhi e assicurarle che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili affinche' il vaccino sia sicuro ed efficace prima di poterlo distribuire", ha detto.

"Anche se questo significa rallentare" il processo di sviluppo dell'antidoto anti-Covid19. "Realisticamente dovremo aspettare i primi mesi del 2021 per vedere le persone vaccinarsi", ha detto Ryan."Mentre certamente in Europa occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora trend preoccupanti nell'Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora fuori pericolo nell'ambiente europeo. Serve una vigilanza costante", dichiara Ryan. "Le Americhe - aggiunge - sono ancora il principale punto caldo ma la malattia inizia ad accelerare in Africa".

STATI UNITI - I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 63.967 e i morti 1.059. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono complessivamente 3.955.860. "Mi piacerebbe vedere le scuole aperte, aperte al 100%". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che i bambini "non trasmettono il virus molto facilmente, non lo prendono facilmente e non lo portano a casa facilmente".

L'uso della mascherina diventa obbligatorio nella capitale Usa: a Washington bisognerò indossarla ogni volta che si esce di casa. L'ordine del sindaco punta cosi' i riflettori su Trump, cittadino d'eccellenza e fino a pochi giorni fa contrario all'uso della mascherina.

ARGENTINA - L'Argentina ha registrato un record giornaliero di casi di coronavirus per il secondo giorno consecutivo con 5.782 contagi ieri dopo i 5.344 di martedì: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei casi nel Paese a quota 141.900. I morti sono stati 98 nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.588.

tanya chan manifestanti di hong kong

HONG KONG - Il governo di Hong Kong ha annunciato che da oggi l'uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti i luoghi pubblici al coperto e non solo sui mezzi pubblici, come già avviene: la decisione, resa nota oggi dalla ministra della Salute Sophia Chan, è stata presa per far fronte ad una terza ondata di coronavirus nell'ex colonia britannica. Lo riporta la Cnn. Inoltre, tutti i viaggiatori in arrivo da nove Paesi considerati ad alto rischio - tra cui gli Usa e il Kazakistan - dovranno dimostrare di essere negativi al test anti-coronavirus entro 72 ore dal loro volo.

Secondo Chan queste misure aggiuntive sono necessarie per contenere la nuova diffusione del virus, che negli ultimi 14 giorni si è tradotta in ulteriori 605 contagi trasmessi a livello locale. "C'e' un alto rischio di un'importante epidemia nella comunità", ha messo in guardia la ministra: "Se i numeri continueranno a salire non possiamo escludere l'imposizione di misure di distanziamento sociale più rigide".

