IL VIRUS DEGLI ALTRI – LE VITTIME DI CORONAVIRUS NEGLI USA SUPERANO QUOTA MILLE. I CONTAGI SONO 68.572 (SE CONTINUANO COSÌ ENTRO DOMENICA CI HANNO SUPERATO). 285 MORTI NELLO STATO DI NEW YORK – IN RUSSIA STOP A TUTTI I VOLI INTERNAZIONALI. IN CINA CI SONO 67 NUOVI CASI MA TUTTI IMPORTATI

7.42- La Borsa diTokyo, chiusura in sostenuto calo - La Borsa di Tokyo arretra dopo il maggior rialzo giornaliero in 26 anni fatto segnare ieri, mentre tornano i timori di un aumento dei contagi del coronavirus nella capitale dopo la raccomandazione della governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, a restare a casa nel fine settimana. Il Nikkei cede il 4,51% a quota 18.664,60, lasciando sul terreno oltre 880 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 110,50, e sull'euro a 120,60.

7:21 Corea Sud, 104 nuovi casi e 57 importati - I nuovi casi registrati ieri di Covid-19 in Corea del Sud sono saliti a 104, di cui 57 importati tra i 30 rilevati negli aeroporti e i 27 segnalati dai governi locali. Il totale dei contagi è di 9.241, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, mentre i morti sono saliti a 132. Seul ha incassato apprezzamenti per la risposta alla pandemia e la rapidità dei test di massa: contro il contagio di ritorno, le autorità negheranno l'ingresso senza l'app sulla quarantena che controlla gli spostamenti.

7:06 Russia, stop a tutti voli internazionali- La Russia ha deciso di fermare tutti i voli internazionali per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il governo di Mosca.

6:28 Cina, zero casi interni e 67 importati - La Cina ha registrato 67 nuovi casi di coronavirus, tutti importati, e sei altri decessi concentrati nella provincia dell'Hubei, l'epicentro della pandemia: sono gli aggiornamenti alla fine di mercoledì forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), secondo cui i contagi di ritorno sono saliti a 541. Le infezioni totali sono aumentate fino a 81.285 e i morti a 3.287, mentre ammontano a 74.051 i pazienti che sono stati dimessi dagli ospedali, per una tasso di guarigione ancora rafforzato, fino al 91,1%.

6:16 Usa, Senato approva maxi piano aiuti - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità lo "storico" piano da 2.000 miliardi di dollari per sostenere la più grande economia del mondo, asfissiata dalla pandemia di coronavirus che ha già causato oltre 1.000 vittime negli Usa. Il testo passa ora alla Camera.

3:30 Negli Usa oltre mille morti, 68.572 casi -Le vittime di coronavirus negli Stati Uniti Usa hanno superato quota mille, 1.031 per l'esattezza. Lo riferisce il sito dell'università americana Johns Hopkins. I casi positivi invece sono 68.572.

00:30 - Nello Stato di Ny oltre 30mila casi e 285 morti- Impennata di casi positivi di coronavirus nello Stato di New York: oltre 30 mila, la metà di quelli di tutti gli Stati Uniti. I morti sono 285, di cui 192 nella Grande Mela.

