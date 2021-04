IL VIRUS DEGLI ALTRI - LA PANDEMIA REGISTRA QUASI 141 MILIONI DI CONTAGI IN TUTTO IL MONDO E SUPERA I 3 MILIONI DI MORTI: GLI USA RIMANGONO IL PAESE PIÙ COLPITO CON 31,6 MILIONI DI CASI, MA IL VIRUS FRENA GRAZIE ALLE VACCINAZIONI – TREMA L’INDIA DOVE PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO SI SEGNA UN RECORD CON 261.500 NUOVI CASI – IN GRAN BRETAGNA PROVE TECNICHE DI RITORNO ALLA NORMALITÀ CON IL CONCERTO SENZA DISTANZIAMENTO SOCIALE NÉ MASCHERINE: 5MILA PERSONE A LIVERPOOL POTRANNO…

La pandemia di coronavirus registra quasi 141 milioni di contagi in tutto il mondo e supera i 3 milioni di morti, secondo il bilancio dell'università John Hopkins che ha conteggiato oltre mezzo milione di nuovi casi nelle ultime ore. Sono esattamente 3.011.043 i decessi ora registrati e 140.735.224 i contagi dall'inizio della pandemia, lo scorso anno. Gli Stati Uniti, dove l'epidemia è in frenata per l'effetto della campagna vaccinale che ha assicurato almeno una dose di vaccino a metà della popolazione adulta, rimane il Paese più colpito, con 31,6 milioni di casi e 567mila morti.

È invece in avanzata l'epidemia nel secondo Paese più colpito, l'India, che continua a registrare record quotidiani di oltre 100mila casi al giorno, ed è arrivata a 14, 7 milioni di casi e 177mila morti. In Brasile sono 13,9 milioni i contagi e 371mila i morti. Terzo per numero dei morti è il Messico, 212mila.

India, quarto giorno di fila con il record di contagi. Gran Bretagna e Israele, prove di ripartenza

Trema l’India, che per il quarto giorno consecutivo segna un record di contagi con 261.500 nuovi casi e la capitale New Delhi è in lockdown da ieri. I numeri a livello globale terrorizzano, con il massimo storico di nuovi casi toccato venerdì (829.596 contagi in 24 ore) e quota 3 milioni di vittime della pandemia in totale.

Ma c’è chi, come Gran Bretagna e Israele, sta ripartendo in sicurezza e può permettersi di fare le prove per un vero ritorno alla normalità. Oltremanica, invece, è stato confermato il concerto senza distanziamento sociale né mascherine come evento-pilota del piano del governo britannico per uscire dalla pandemia. Circa 5mila persone a Liverpool potranno godere dello spettacolo della band Blossoms a Sefton Park (che a regime può ospitare 7.500 persone) il 2 maggio a patto di presentare un test al Covid-19 negativo.

Gli spettatori dovranno sottoporsi a un test rapido, che mostra il risultato in 30 minuti, in un centro allestito sul posto prima dell'ingresso, stando a quanto riferito dal Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport. Ai partecipanti verrà anche chiesto di fare un test dopo il concerto e dovranno fornire i dettagli di contatto al sistema sanitario nazionale (Nhs) per garantire di potere essere contattati nel caso di esiti positivi ai test.

In Israele un altro grande traguardo: per i residenti non è più obbligatorio l'uso della mascherina in pubblico per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Secondo alcuni esperti anche l’obbligo al chiuso potrebbe essere revocato entro il prossimo mese grazie al drastico calo dei conteggi nel paese. l numero di persone attualmente gravemente ammalate a causa del Covid-19 si aggira in Israele intorno alle 200: a fine gennaio la cifra era di circa 1.200.

Merito della campagna vaccinale: circa 5,3 milioni dei 9 milioni di abitanti del paese hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Pfizer, soltanto un milione di israeliani di età superiore ai 16 anni ancora non è stato vaccinato. Gli esperti hanno avvertito che il paese non ha ancora raggiunto l'immunità di gregge, ma le ricadute sul Paese sono sotto gli occhi di tutti: la maggior parte delle scuole, ad esempio, sono state completamente riaperte.

