IL VIRUS DEGLI ALTRI - SUPERATI I 15 MILIONI DI CONTAGI NEL MONDO: I MORTI STANNO PER ARRIVARE A 620MILA - CAOS IN MESSICO, DOVE I MORTI HANNO SUPERATO QUOTA 40MILA, E IN YEMEN, DOVE IL TASSO DI MORTALITÀ È SUPERIORE DI CINQUE VOLTE ALLA MEDIA MONDIALE - RECORD NEGATIVO IN ARGENTINA: NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATI 5.344 CONTAGI E 117 MORTI - VIDEO

1 – CORONAVIRUS, SUPERATI I 15 MILIONI DI CASI NEL MONDO

coronavirus in messico 1

Non si arresta la pandemia di coronavirus. I dati aggiornati dicono che è stata superata la soglia di 15 milioni di casi nel mondo. Tra i Paesi più colpiti restano gli Stati Uniti che mietono un record via l’altro: nelle ultime 24 ore, analizza la Johns Hopkins University, ci sono stati 68.524 nuovi casi. Si tratta dell’ottavo giorno consecutivo sopra i 60.000 contagi.

In totale ci si avvicina ai 4 milioni, per l'esattezza sono 3,89. Mentre sono stati 1.056 i morti per complicanze provocate dal Covid-19. Il bilancio quotidiano dei decessi, sebbene in deciso calo dopo che aveva superato quota 2mila a metà aprile, ha iniziato ad aumentare questo mese mentre il virus dilaga nel Sud e Sudovest.

donald trump invita gli americani a indossare la mascherina

La scorsa settimana gli Usa hanno registrato in media oltre 60mila nuovi contagi al giorno, ma la capacità di testare è di nuovo messa a dura prova. Secondo i modelli predittivi, quest’ultimo numero salirà oltre 200mila entro l’Election Day di novembre.

Così Donald Trump è tornato a invitare gli americani a indossare la mascherina: «Probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima di migliorare», ha ammesso il presidente americano al primo briefing della task force della Casa Bianca da settimane, ha chiesto agli americani di indossare la mascherina dopo aver lui stesso resistito a lungo. «Che le mascherine vi piacciano o meno, hanno un effetto – ha detto – avranno un effetto».

donald trump anthony fauci

Poi ha ribadito di essere al lavoro «con i governatori» e, difendendo l'operato della sua amministrazione, ha aggiunto: «Penso siamo tutti responsabili». Ma al briefing non ci sono gli esperti né Anthony Fauci – che ha detto alla Cnn di non essere stato invitato – né Deborah Birx. A puntare il dito contro Trump torna la speaker della Camera Nancy Pelosi: «Il coronavirus è il suo virus», ha detto alla Cnn per poi aggiungere: «Finalmente si è deciso a premere per l'uso della mascherina, è però troppo tardi».

coronavirus messico

Messico

Sono ormai più di 40.000 i morti in Messico dall'inizio della pandemia. I casi confermati sono oltre 356.000. Gli ultimi dati ufficiali riportati dal giornale El Universal parlano di 915 decessi in 24 ore e di un bilancio complessivo di 40.400 vittime su un totale di 356.255 casi, dopo che ne sono stati diagnosticati altri 6.859. Sono invece 227.165 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Il Messico, che ha segnalato il primo caso il 28 febbraio, è il quarto Paese al mondo per il triste bilancio delle vittime dopo Stati Uniti, Brasile e Regno Unito.

Argentina

cartelli della droga e coronavirus in colombia 4

L'Argentina ha registrato un record di 5.344 nelle ultime 24 ore, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 136.118: anche i nuovi decessi, 117 in tutto, hanno fatto segnare un ulteriore record giornaliero, portando il totale dei morti a 2.490. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Oltre il 90% dei casi, riporta la Cnn, si registrano nell’area metropolitana di Buenos Aires.

Colombia

cartelli della droga e coronavirus in colombia 10

Il bilancio dei morti provocati in Colombia ha superato quota 7.000: secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, ieri il Paese ha registrato 239 ulteriori decessi, un dato che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a quota 7.166. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 7.033 nella giornata di martedì, per un totale di 211.038. Nonostante il crescente numero di contagi e di morti, il ministro della Sanità, Fernando Ruiz, ha difeso ieri la decisione del governo di non imporre un lockdown a livello nazionale ma di isolare localmente i vari focolai del virus. «Questo approccio è molto più efficace rispetto alla chiusura di tutto il Paese», ha detto nel corso di un'intervista tv.

Australia

coronavirus yemen 2

L'Australia ha registrato 501 nuovi casi nelle ultime 24 ore, la cifra più alta dallo scoppio della pandemia nel continente insulare. La stragrande maggioranza dei contagia è stata identificata nello stato di Victoria, nel Sud, dove le autorità stanno combattendo gravi focolai di epidemia a Melbourne e nei suoi sobborghi, di nuovo in lockdown per due settimane.

Il precedente picco dell’epidemia risale al 28 marzo quando furono registrati 459 casi. In seguito il Paese era riuscito a contenere la diffusione del virus, al punto da poter eliminare le restrizioni. In totale l'Australia conta ora quasi 13 mila casi di Covid-19 e 128 decessi tra i 25 milioni di abitanti. A partire dalla mezzanotte, gli abitanti di Melbourne dovranno indossare la mascherina fuori casa, pena una multa di 123 euro.

Irlanda

coronavirus pechino 9

Il governo di Dublino ha pubblicato una “lista verde” di tredici paesi i cui viaggiatori sono esonerati dalla quarantena all'arrivo in Irlanda, tra cui l'Italia, ma restano escluse le principali destinazioni di vacanza come la Spagna, la Francia e la vicina Gran Bretagna.

Anche chi arriva dagli Stati Uniti è tenuto all’autoisolamento per 14 giorni. L'elenco è composto da 13 Paesi europei e due territori (Gibilterra e Groenlandia) con un numero di casi di coronavirus per 100 mila abitanti pari o inferiore all'Irlanda: Malta, Finlandia, Norvegia, Italia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Slovacchia, Grecia, Monaco e San Marino.

Nepal

In Nepal si conclude il lockdown di 120 giorni. Il ministro dell'Informazione Yuba Raj Khatiwada ha dichiarato che il numero di casi è in calo nel Paese. Gli uffici governativi e privati sono funzionanti e tutti i veicoli privati e pubblici sono stati autorizzati a tornare in strada. I mercati, i centri commerciali e i negozi possono riaprire.

coronavirus e distanziamento sociale 1

Tuttavia, aeroporti e voli commerciali riprenderanno solo il 1 agosto. Khatiwada ha affermato che le scuole e i college rimarranno chiusi fino a nuovo avviso, mentre resta in vigore il divieto a grandi raduni pubblici, funzioni religiose, feste, palestre, zoo e parchi. Il blocco è stato imposto per la prima volta a marzo ed è stato rinnovato più volte, mentre il Paese ha registrato 17.994 casi confermati e 40 morti per coronavirus.

Ucraina

coronavirus new york 2

In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 829 casi, un dato in salita rispetto ai 673 di ieri e ai 651 di due giorni fa. Il totale dei contagi nella repubblica ex sovietica dall'inizio dell'epidemia sale così a 60.955. Le vittime del virus Sars-Cov-2 dall'inizio dell'epidemia sono 1.534, di cui 16 sono decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono 973 nelle ultime 24 ore e 33.172 in totale. I dati sono stati annunciati stamattina dal ministro della Salute, Maksim Stepanov, ripreso dal Kyiv Post.

2 – ALLARME IN YEMEN

coronavirus yemen 3

Il bilancio delle morti per coronavirus in Messico supera la soglia delle 40 mila vittime. Lo ha annunciato il segretario alla Salute. «Decessi: 40.400», indica l'aggiornamento quotidiano del segretario sull'andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate 915 morti.

Allarme Yemen. Le Nazioni Unite hanno sottolineato che il tasso di mortalità per il Covid-19 in Yemen è «aumentato in modo allarmante», poiché è superiore al 27 per cento, ovvero cinque volte superiore alla media mondiale. Lo ha spiegato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha specificato che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato 1.610 casi di coronavirus nello Yemen e 445 morti.

cartelli della droga e coronavirus in colombia 8

«I veri numeri dell'infezione saranno probabilmente molto più alti in quanto non ci sono abbastanza test diagnostici», ha detto Dujarric nel corso di una conferenza stampa. In questo contesto, ha aggiunto, ci sono oltre 10.000 tonnellate di attrezzature mediche, kit di test diagnostici e medicinali già trasportati nello Yemen, mentre altri duemila devono ancora arrivare. Dujarric ha inoltre spiegato che le Nazioni Unite e i suoi partner stanno «urgentemente» aumentano la capacità ospedaliera dei principali centri in Yemen. «Ciò include la creazione di 21 nuove unità di terapia intensiva negli ospedali Covid-19 designati, oltre alle 38 unità di terapia intensiva esistenti», ha aggiunto.

coronavirus yemen 4

Tuttavia, Dujarric ha affermato che sono ancora necessari 385 milioni di dollari (oltre 336 milioni di euro) in finanziamenti per sostenere la lotta contro il coronavirus nello Yemen, inclusi 304 milioni di dollari (quasi 266 milioni di euro) destinati al settore sanitario. Finora sono stati ricevuti solo 55 milioni di euro (poco più di 48 milioni di euro), ovvero il 14 per cento degli aiuti richiesti per far fronte all'emergenza sanitaria in Yemen, ha affermato.

3 – CORONAVIRUS, IL MONDO VERSO 15 MILIONI DI CONTAGI

coronavirus in messico 2

Viaggiano ormai verso la soglia dei 15 milioni di contagi i casi di coronavirus a livello globale mentre la pandemia ha ucciso almeno 610.000 persone in tutto il mondo da quando in Cina è stata riportata ufficialmente l'esistenza della malattia alla fine di dicembre.

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito. I contagi hanno superato i 3,8 milioni e il bilancio delle vittime è salito a 141 mila. Oltre 60.000 i nuovi casi registrati nell'arco di 24 ore, per il settimo giorno consecutivo. Una situazione particolarmente grave nel sud, nell'ovest del paese e in Florida.

coronavirus yemen

Per il presidente Donald Trump tuttavia «rispetto alla maggior parte dei Paesi che stanno soffrendo tantissimo, gli Usa stanno molto bene. E abbiamo fatto cose che pochi Paesi sarebbero riusciti a fare». Sempre grave la situazione anche in Brasile: il Paese ha registrato l'aumento quotidiano più alto a livello globale nel numero dei morti, che hanno sforato complessivamente quota 80.000. Oltre 2 milioni e 100 mila i contagi.

Tra i Paesi sudamericani la situazione si complica anche in Argentina dove le autorità sanitarie hanno confermato la morte di 113 persone nelle ultime 24 ore, il record quotidiano dall'inizio dell'emergenza. La classifica mondiale dei Paesi per numero di vittime, dopo Usa e Brasile, vede al terzo posto il Regno Unito, con oltre 45.000 morti, seguito dal Messico con quasi 40.000.

coronavirus yemen 5

L'Italia è quinta con poco più di 35.000. Nel Vecchio Continente, dove la prima ondata sembra comunque essere alle spalle della maggior parte dei Paesi, l'osservato speciale rimane la Spagna.

Nonostante gli ultimi dati dei contagi a livello nazionale siano leggermente in calo, resta alta la tensione in Catalogna, la regione con il quadro più preoccupante. Nel tentativo di ridurre il diffondersi della nuova ondata di Covid-19, Barcellona ha deciso di ridurre del 15% l'accesso alle spiagge.

Mentre il Paese, come altri del resto, fa i conti con le conseguenze economiche della crisi sanitaria: a causa della pandemia, già il 13% di bar, ristoranti e hotel spagnoli hanno chiuso per sempre i battenti e il settore rischia di perdere tra i 900.000 e 1,1 milione di posti di lavoro.

