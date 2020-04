VIRUS, ANDIAMO PER IL MILIONE: IN TUTTO IL MONDO I CASI DI CONTAGIO SONO 964MILA – LA SPAGNA DICE DI AVER RAGGIUNTO IL PICCO, MA OGGI HA QUASI RAGGIUNTO L’ITALIA – IN BRASILE VIENE REGISTRATO SOLO L’11% DEI CASI TOTALI. PER QUESTO NE HANNO COSÌ POCHI – IN RUSSIA I CONTAGI AUMENTANO A 3500: RECORD IN UN SOLO GIORNO (+771) – IN AUSTRALIA LEZIONI SCOLASTICHE PER I BAMBINI SULLA TV PUBBLICA

Katia Riccardi per www.repubblica.it

pence coronavirus usa

Verso un milione di casi nel mondo

Gli Stati Uniti (884 morti in 24 ore: si tratta di un record) sono il paese più colpito con un bilancio complessivo di 215.417 e oltre 5mila morti. Seguono l'Italia e la Spagna che hanno iniziato a registrare meno casi nuovi ogni giorno.

Spagna, ministro: "Picco raggiunto"

donald trump e anthony fauci

La Spagna registra un nuovo drammatico aumento nei decessi per il coronavirus: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da Covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole.

SALVADOR ILLA

Manolo Navarro, famosissimo in Spagna e considerato il "decano dei toreri", è morto stanotte all'età di 95 anni all'ospedale Puerta de Hierro di Madrid, a causa di una polmonite complicata dal coronavirus. Oltre ad essere stato uno dei toreri più longevi, Navarro sarà anche ricordato come portabandiera per la corrida in tutto il mondo: ha combattuto nelle arene internazionali, fra l'altro in Angola, Mozambico, Stati Uniti e Filippine

SALVADOR ILLA

La conferenza stampa del ministro della Sanità, Salvador Illa, è iniziata con un minuto di silenzio. "Siamo convinti che la comunicazione sulla salute pubblica sia essenziale per il funzionamento delle misure. Continueremo a riferire in modo trasparente con questi incontri settimanali", ha detto il ministro, "Abbiamo raggiunto il picco della curva e stiamo iniziando la fase di rallentamento". Il ministro ha anche rassicurato sulla produzione di ventilatori polmonari annunciando che nei prossimi giorni Seat comincerà a produrne 300 al giorno e l'azienda madrilena Hersill altri 100.

Boris Johnson e il Coronavirus by paniruro/spinoza

Regno Unito, "togliere ventilatori a casi senza speranza"

Ai pazienti con virus che hanno maggiori probabilità di morire potranno essere portati via i ventilatori. In un nuovo documento pubblicato dalla British Medical Association, i medici hanno definito le linee guida se l'Nhs èsopraffatto da nuovi casi mentre l'epidemia si sposta verso il suo picco. Il governo deve istituire un parlamento virtuale per consentire ai parlamentari di esaminare attentamente la risposta alla crisi del coronavirus in seguito alle richieste del portavoce dei comuni, Lindsay Hoyle e dei partiti di opposizione.

coronavirus new york 9

L'Organizzazione mondiale della sanità sta valutando la possibilità di cambiare le disposizioni sull'opportunità di indossare mascherine in pubblico, spinta da nuove prove che suggeriscono che questo potrebbe contribuire a contenere la pandemia. Il bilancio delle vittime nel Regno Unito supera i 2.300. Il governo del Regno Unito ha confermato centinaia di morti in più negli ospedali, portando il totale a 2.352. Tuttavia, i dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali hanno già rivelato che dozzine di persone sono morte a causa della pandemia nelle case di cura e in altri contesti.

Germania accoglie 113 pazienti da altri paesi: 26 italiani

coronavirus tampone germania

Un totale di 113 pazienti malati di Covid-19 provenienti da altri paesi dell'Unione Europea sono stati accolti negli ospedali della Germania per essere curati. Di questi 85 provenivano dalle zone più colpite dal virus in Francia, 26 dall'Italia e due dall'Olanda. Il trasferimento in Germania di alcuni di questi pazienti è stato assicurato dalla Bundeswehr. Negli ospedali tedeschi restano disponibili 81 posti letto per malati provenienti dal nostro paese, 13 per pazienti trasferiti dalla Francia. La Germania ha anche offerto disponibilità ad accogliere pazienti dalla Spagna. Da ieri inoltre è attivo a Napoli un team di medici ed infermiere dell'ospedale Universitario di Jena. La Germania ha infine inviato sette tonnellate di aiuti in Italia, tra cui respiratori e maschere per l'ossigeno. Sono 73.522 i casi di contagio accertati in Germania. Le cifre sono state fornite oggi dal Robert Koch Institut, che ha riferito inoltre di 872 decessi. Secondo l'istituto in una giornata si è registrato un aumento di 6.156 casi e 140 decessi in più.

Minacce all'immunologo Anthony Fauci

boris johnson 1

Il bilancio delle vittime di New York ha raggiunto 1.096. Un ospedale da campo di emergenza a Central Park. I dati diffusi dal dipartimento sanitario della città hanno mostrato che il virus sta colpendo più in alcuni quartieri, principalmente Brooklyn e Queens. Anthony Fauci, il massimo esperto americano in malattie infettive e volto della task force contro il coronavirus della Casa Bianca, è stato sottoposto a una sicurezza rafforzata dopo aver ricevuto minacce. Fauci nelle ultime settimane è finito nel mirino dei commentatori di destra e dei blogger che influenzano parte dei sostenitori di Donald Trump.

Russia, oltre 3.500 contagi: 30 morti

putin visita ospedale pazienti covid19 9

Mosca ha confermato 771 nuove infezioni da coronavirus, portando il numero ufficiale di casi nel Paese a 3.548, segnando un aumento record di infezioni in un solo giorno. I morti intanto sono 30. Lo riporta la Tass. Si tratta del maggiore incremento delle intenzioni nel Paese, su base giornaliera. I decessi sono saliti a 30 in totale. In Russia c'è il primo caso della nascita di un bambino con coronavirus, è nato il 31 marzo nell'ospedale n. 15 di Mosca. Sua madre era contagiata e l'avevano ricoverata prima del parto. Il presidente Vladimir Putin oggi terrà un discorso alla nazione in tv. L'ultima volta che Putin si era rivolto ai russi era il 25 marzo, sullo sfondo della diffusione dell'epidemia annunciando, tra le altre cose, lo spostamento della data del referendum sulla riforma costituzionale, previsto inizialmente per il 22 aprile.

Australia, oltre 5mila casi: lezioni scolastiche su tv pubblica

germania coronavirus vigile del fuoco si rifiuta di stringere la mano a scott morrison

La tv pubblica australiana Abc inizierà a trasmettere lezioni di materie scientifiche da metà aprile, inizio del nuovo trimestre, con programmi per gli alunni elementari la mattina e di scuola superiore il pomeriggio. L'emittente creerà le lezioni, condotte da insegnanti qualificati e finanziate in parte dai Dipartimenti istruzione del New South Wales e del Victoria. L'Abc offrirà inoltre 4000 video gratuiti, risorse interattive e videogiochi, allineati con il curriculum ufficiale. In Australia sono stati superati i cinquemila contagi, ha reso noto il ministero della Sanità australiano, spiegando che i casi confermati sono 5.133 e i morti sono arrivati a quota 24. Le ultime due vittime riguardano due donne di 60 e 70 anni dello Stato di Vittoria. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto che finora sono stati condotti oltre 260mila test.

scott morrison

L'Indonesia ha raggiunto il maggior numero di vittime registrate in Asia dopo la Cina. L'Indonesia ha riportato altri 13 decessi e 113 nuovi casi, portando il numero totale di decessi a 170 e le infezioni confermate a 1.790. La Corea del Sud ha riportato 169 morti e 9.976 infezioni, secondo gli ultimi dati. Circa 18mila prigionieri sono stati liberati nel tentativo di impedire la diffusione del virus. Mercoledì scorso il governo indonesiano aveva dichiarato che avrebbe liberato più di 30miladetenuti. Le prigioni nel sud-est asiatico sono già afflitte da condizioni antigieniche e malattie infettive. L'ordine di rilascio comprendeva minorenni e detenuti adulti che avevano scontato almeno i due terzi della pena. A quelli rilasciati è stato consigliato di autoisolarsi a casa per due settimane.

indonesia, disinfettante a pioggia sui passeggeri in arrivo dalla cina

Austria, rallentano i nuovi casi

Prosegue un lento rallentamento della crescita: i casi austriaci sono 10.923, poco più di 500 rispetto a ieri. Il Beglio invece ha superato i 15mila contagi. Il paese che ospita le istituzioni Ue ha avuto oltre mille morti.

Venezuela, bimbo nato sano da madre contagiata

Una madre contagiata dal coronavirus in Venezuela ha messo al mondo ieri un neonato perfettamente sano. Lo ha reso noto oggi il governatore dello Stato venezuelano di Miranda, Héctor Rodríguez. Via Twitter il governatore ha indicato che "una madre incinta di Baruta, nel nostro Stato, era risultata positiva domenica al Covid-19, ma nonostante ciò ha messo al mondo un bellissimo maschietto nell'Ospedale Victorino Santaella, che pesa 3,2 chili, ed è sano e felice!".

indonesia, disinfettante a pioggia sui passeggeri in arrivo dalla cina 1

Rodríguez ha aggiunto che dopo la nascita per parto cesareo il bimbo è stato posto in un reparto isolato dell'ospedale e sottoposto ad esami speciali. La madre era stata in viaggio per vari mesi negli Stati Uniti e Perù, prima di rientrare in Venezuela per mettere al mondo suo figlio. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha ancora potuto definitivamente appurare se una madre incinta contagiata dal Covid-19 può trasmettere il virus al feto o al neonato durante la gestazione o il parto.

Kenya, Kenyatta si scusa per violenza polizia

coronavirus russia

Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha chiesto scusa in un intervento in televisione per la violenza e le dure tattiche usate dalla polizia la scorsa settimana per far rispettare il coprifuoco nazionale del coronavirus. La polizia del Kenya è stata accusata di aver usato manganelli e gas lacrimogeni per disperdere le folle nella città di Mombasa per far rispettare il coprifuoco. "Voglio scusarmi con tutti i kenioti per alcuni eccessi che sono stati commessi o che sono capitati", ha detto Kenyatta, figlio del primo presidente del Kenya indipendente e al secondo mandato alla guida del Paese. Secondo gli ultimi dati ci sono 81 casi confermati di coronavirus in Kenya e un morto.

Eritrea, lockdown di 21 giorni

coronavirus controlli in africa ALI KHAMENEI PIANTA UN ALBERO CON I GUANTI

Il governo dell'Eritrea ha imposto il confinamento a casa di tutta la popolazione per 21 giorni. Nel paese africano si registrano al momento 18 casi, uno di origine locale. Le forze di sicurezza e "comitati di vicini" veglieranno sul rispetto delle regole. Fra i paesi più chiusi all'esterno del mondo, con un regime sotto accusa per le violazioni dei diritti umani, l'Eritrea viene sopranominata la "Corea del Nord africana". La relatrice Onu per i diritti umani in Eritrea, Daniela Kravetz, ha chiesto all'Asmara la liberazione dei prigionieri politici e detenuti per reati minori per ridurre l'affollamento delle carceri, dovevi è un rischio di propagazione del contagio.

coronavirus

Iran: 2.875 nuovi casi e 124 morti in più

Il bilancio delle vittime iraniane ha raggiunto i 3.136, con 124 morti nelle ultime 24 ore, ha detto il portavoce del ministero della salute Kianush Jahanpur alla TV di stato, aggiungendo che il paese ha 50.468 casi totali.

Brasile, media: comunicato solo 11% casi totali

coronavirus iran 3

In Brasile il numero di pazienti colpiti dal coronavirus è molto più alto di quello ufficiale riportato dal governo. "Stati e Comuni segnalano una gigantesca sottostima", titola oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo. Secondo un rapporto della London School of Hygiene and Tropical Medicine, nel Paese sudamericano viene registrato solo l'11% dei casi totali. Uno dei motivi per questa situazione sarebbe il fatto che l'esecutivo di Jair Bolsonaro finora non ha emesso un protocollo che includa i casi con sintomi avanzati della malattia.

controlli sul coronavirus in africa africani a wuhan cadaveri ospedale in iran 2 cadaveri ospedale in iran 3 cadaveri ospedale in iran 1 cadaveri ospedale in iran 4 coronavirus iran 1 coronavirus iran 2 indonesia, disinfettante a pioggia sui passeggeri in arrivo dalla cina 2