17 mar 2020 08:24

VIRUS LETALE – IL GIURISTA E BANCHIERE PIERO SCHLESINGER SE NE VA A 90 ANNI IN SEGUITO A COMPLICAZIONI LEGATE AL CORONAVIRUS.- IL "MANUALE DI DIRITTO PRIVATO", CHE HA SCRITTO CON ANDREA TORRENTE, È DA SEMPRE UN TESTO SACRO PER GLI STUDENTI, DI GIURISPRUDENZA E NON SOLO È ENTRATO NEL CONSIGLIO DELLA POPOLARE DI MILANO NEL 1964 E NEL 1971 NE È DIVENTATO PRESIDENTE. QUANDO BAZOLI LO CHIAMO’… - AMAVA DIRE: IL PRIMO MAGGIO SI FESTEGGIA IL LAVORO LAVORANDO