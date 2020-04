2 apr 2020 18:11

IL VIRUS IN LOMBARDIA - DIMINUISCONO I CONTAGI E I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, 367 MORTI IN PIÙ RISPETTO A IERI - NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI EFFETTUATI 6.837 TAMPONI, 1.292 NUOVI POSITIVI - IN CALO I RICOVERATI NON IN TERAPIA INTENSIVA, 165 IN MENO RISPETTO A IERI...