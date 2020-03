IL VIRUS METTE GLI AEREI A TERRA - LA BRITISH AIRWAYS HA ANNUNCIATO LO STOP DI TUTTI I VOLI DA E PER L’ITALIA: QUELLI RIENTRATI DAL NOSTRO PAESE DEVONO METTERSI IN QUARANTENA – FERMA GLI AEREI E I TRENI ANCHE L’AUSTRIA CON IL CANCELLIERE AUSTRIACO SEBASTIAN KURZ CHE HA ANNUNCIATO UNO STOP DEGLI INGRESSI DALL’ITALIA - ANCHE L’ALBANIA CI CHIUDE LE PORTE: SOSPESI VOLI E TRAGHETTI A PARTIRE DALLA NOTTATA…

Da "www.huffingtonpost.it"

british airways aerei

L’Austria chiude all’Italia, mentre la compagnia di bandiera inglese ferma tutti i voli e dall’Albania sospendono collegamenti aerei e traghetti.

Stop a aerei e treni tra Austria e Italia e controlli al Brennero. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dall’Italia. “Gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento”, ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard.

giuseppe conte sebastian kurz 8

“Il provvedimento - aveva aggiunto - è concordato con l’Italia. Ma, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate, non è così: non c’è stata nessuna intesa, ma semplicemente notificata all’ambasciatore italiano a Vienna a decisione già presa.

Il ministro degli interni Karl Nehammer ha rivolto un appello ai cittadini che si trovano per viaggio in Italia di tornare in Austria. “I controlli di frontiera saranno intensificati. Mentre il transito per il paese sarà consentito solo senza soste in Austria”, ha aggiunto Nehammer. Al confine saranno controllati e fotografati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia.

aereo british airways

Restrizioni anche in Gran Bretagna. Il governo chiede agli italiani arrivati nell’isola di autoisolarsi. La British Airways ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l’Italia, in seguito alle decisioni adottate ieri dal governo italiano per l’intero territorio nazionale.

Finora la compagnia di bandiera britannica si era limitata a cancellare parte dei suoi collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni sullo sfondo dell’emergenza coronavirus e, successivamente, a cancellare i voli da e per Milano, Venezia e Bergamo.

albania

Anche l’Albania chiude le porte all’Italia. Sospesi voli e traghetti a partire dalla nottata. “Il nostro provvedimento segue la proclamazione ieri sera di tutta l’Italia quale zona protetta da parte del premier Giuseppe Conte”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture Balluku. L’ultimo aereo verso l’Italia è stato quello dell’Alitalia delle ore 11.25 verso Roma, mentre gli ultimi traghetti di linea partiranno questa sera verso Bari e Brindisi.

british airways

giuseppe conte sebastian kurz 5 giuseppe conte sebastian kurz 7

Sebastian Kurz sebastian kurz