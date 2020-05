IL VIRUS METTE TUTTI CONTRO TUTTI - NON BASTAVA IL CONFLITTO TRA STATO E REGIONI, ORA S’ACCENDE QUELLO TRA REGIONI E SINDACI - IN LIGURIA 70 PRIMI CITTADINI CONTRO IL GOVERNATORE TOTI A CUI CHIEDONO DI NON DISPORRE NUOVE ORDINANZE: “BASTA CON IL PROTAGONISMO REGIONALE” - DE MAGISTRIS: “SE SI INNESTANO IL CAOS ISTITUZIONALE VOLUTO E LA FRENESIA POPOLARE ANCHE GIUSTA DOPO DUE MESI, C'È IL RISCHIO CHE LA SITUAZIONE DIVENTI INCONTROLLABILE”

FASE 2: 70 SINDACI A TOTI, STOP ORDINANZE

giovanni toti

(ANSA) - Una settantina di sindaci liguri hanno sottoscritto un documento con il quale si invita il governatore ligure Giovanni Toti a non disporre nuove ordinanze nella gestione della Fase 2 "privilegiando realismo e senso di responsabilità". Tra i firmatari i sindaci di Savona Caprioglio e Imperia Scajola. "In linea con quanto affermato dal presidente di Anci Decaro, che ha giustamente stigmatizzato il 'protagonismo regionale'" i sindaci ribadiscono "la necessità di una coerenza istituzionale tra le decisioni dello Stato e degli Enti territoriali".

FASE 2:DE MAGISTRIS,RISCHIO SITUAZIONI INCONTROLLABILI

(ANSA) - "Nell'avvicinarsi a questa fase 2, se si innestano il caos istituzionale voluto e la frenesia popolare anche giusta dopo due mesi, c'è il rischio che la situazione diventi incontrollabile non solo qui a Napoli ma in tutta Italia". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino in questi mesi più volte ha chiamato in causa la "distonia" tra la linea del Governo e le ordinanze adottate dalla Regione Campania.

DE LUCA E DE MAGISTRIS

FASE 2: CIRIO,DA LUNEDÌ OBBLIGO MASCHERINA IN PIEMONTE

(ANSA) - Scatta anche in Piemonte, da lunedì, l'obbligo della mascherina "in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico". Lo ha annunciato in video conferenza il governatore Alberto Cirio, anticipando una delle misure contenute nell'ordinanza per la Fase 2 che firmerà nelle prossime ore. La mascherina sarà obbligatoria negli uffici e sui mezzi pubblici, dove saranno disponibili gratis per chi sale senza, ma anche nei negozi e nei supermercati. Obbligo anche per chi fa visita a famigliari e congiunti, insieme a quello di mantenere la distanza.