13 apr 2021 19:26

VIRUS MIT KRAUTEN - ANGELA MERKEL È COSTRETTA A NUOVE RESTRIZIONI PER CERCARE DI FRENARE I CONTAGI: IL RITMO DELLE VACCINAZIONI È CALATO E L’OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA È DI NUOVO SOPRA LA SOGLIA D’ALLARME. PER QUESTO CI SARÀ UN COPRIFUOCO NOTTURNO DALLE 19 “AUTOMATICO” NON APPENA SARÀ SUPERATA LA SOGLIA DI 100 INFETTI OGNI 100MILA CASI. OLTRE QUOTA 200 SI CHIUDONO ANCHE LE SCUOLE, CON TANTI SALUTI ALLE PRESSIONI DEI GOVERNATORI DEI LANDER