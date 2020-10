14 ott 2020 10:55

VIRUS MIT KRAUTEN – IN GERMANIA SONO STATI RILEVATI PIÙ DI 5MILA NUOVI CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS: È LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE DA APRILE – LE INFEZIONI DI OGGI SONO 5.132, OLTRE MILLE IN PIÙ RISPETTO ALLE 4.122 DI IERI – DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL “CONTENIMENTO PARZIALE” IN OLANDA, MACRON STASERA ANNUNCERÀ NUOVE RESTRIZIONI IN FRANCIA