VIRUS MIT KRAUTEN - NUOVO RECORD DI CONTAGI IN GERMANIA: I NUOVI CASI OGNI 100MILA ABITANTI HANNO RAGGIUNTO QUOTA 201,1 NEGLI ULTIMI SETTE GIORNI. È IL LIVELLO PIÙ ALTO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA. IL PRECEDENTE RECORD ERA STATO SEGNATO NELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 DICEMBRE DEL 2020…

(ANSA-AFP) - BERLINO, 08 NOV - Il numero di nuovi casi di coronavirus per ogni 100mila abitanti ha registrato negli ultimi sette giorni un nuovo record a quota 201,1, il livello più alto dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dai dati ufficiali diffusi oggi. Il precedente record, di 197,6, era stato segnato nei sette giorni dal 15 al 22 dicembre del 2020.

