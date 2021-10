IL VIRUS È GIOVANE! – UN CONTAGIO SU QUATTRO NELL’ULTIMA SETTIMANA RIGUARDA PERSONE SOTTO I VENT’ANNI. LA CRESCITA MAGGIORE DELL’INCIDENZA SI HA SOTTO I 12 ANNI, CIOÈ LA FASCIA D’ETÀ NON ANCORA VACCINABILE – ALLERTA NEL NORD-EST E NELLA “CAPITALE DEI NO-VAX” TRIESTE, DOVE IL SINDACO VUOLE INTRODURRE UNA NORMA ANTI-ASSEMBRAMENTI…

Francesco Rigatelli per “La Stampa”

tamponi

Cresce l'incidenza dei casi di Covid in tutta Italia, con alcune regioni più esposte come il Friuli Venezia Giulia, che ha visto in una settimana raddoppiare il valore de. Ma ad aumentare è anche l'incidenza in tutte le fasce d'età e in particolare sotto i 12 anni, cioè nella parte della popolazione che ancora non può essere vaccinata: secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia un caso su quattro nell'ultima settimana riguarda persone sotto i 20 anni, con una crescita maggiore dell'incidenza sotto i 12, ovvero la fascia non ancora vaccinabile.

bambini al termoscanner

In questa categoria fra l'11 e il 24 ottobre sono stati registrati 10.333 nuovi casi, 84 ospedalizzati, un ricoverato in intensiva e nessun deceduto. L'Istituto conferma anche l'efficacia della vaccinazione al tempo della variante Delta per il 76 per cento contro il contagio, il 92 contro l'ospedalizzazione, il 95 contro la terapia intensiva ed il 91 contro il decesso. Resta stabile anche la protezione negli operatori sanitari, che si sono vaccinati da oltre sei mesi.

coronavirus tampone bambina

E ieri sono stati 4.878 i positivi, in calo rispetto ai 5.335 di venerdì, 37 le vittime, 4 in più dell'altroieri, e 477.352 i tamponi eseguiti con un tasso di positività dell'1,02 per cento, in lieve calo rispetto all'1,1 di venerdì. Sono invece 346 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a venerdì, e 2.707 nei reparti ordinari, ovvero 49 in più del giorno prima.

festa di compleanno bambina

Un contagio che nell'incidenza per ogni 100mila abitanti vede più in difficoltà Provincia di Bolzano (101,7), Friuli (96,5), Veneto (61,4), Campania (56,9) e Lazio (56,1) con una media nazionale del 46 e alcune regioni molto basse come la Sardegna (11). Questo potrebbe fare ipotizzare l'ingiallimento di alcune regioni nelle prossime settimane, tanto che a Trieste il sindaco Roberto Dipiazza sta pensando ad una norma anti-assembramenti.

coronavirus isolamento ragazzi

«Sto valutando con gli uffici competenti se posso emanarla nel rispetto della nostra Costituzione e del diritto di manifestare il dissenso», dice il primo cittadino di Forza Italia che ieri ne ha parlato con il prefetto. In Friuli-Venezia Giulia i nuovi contagi sono 249, di cui 135 a Trieste. Secondo il monitoraggio settimanale, il Fvg è la seconda regione con il valore più alto di incidenza dei casi Covid ogni 100 mila abitanti: 96,5, cifra quasi doppia rispetto a 7 giorni prima. In Campania, intanto, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha già annunciato la stretta, prorogando distanze e mascherine all'esterno fino al 31 dicembre.

TEST SALIVARI BAMBINI

«C'è una ripresa del contagio - commenta il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco Giorgio Palù -, perché siamo passati da 30 casi ogni 100 mila persone a oltre 50 quindi anche l'Rt, l'indice di trasmissibilità, sta salendo sopra l'1, ma non c'è da meravigliarsi, nel senso che con la stagione invernale e al chiuso i virus a diffusione area si propagano maggiormente». Il presidente ieri a Matera per un convegno del Tribunale dei diritti e dei doveri del medico, ha inviato però a non fare allarmismi. Di microzone rosse per isolare i focolai torna a parlare il virologo della Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco: «Potrebbero servire dei provvedimenti chirurgici, mentre vere e proprie chiusure grazie ai vaccini dovrebbero assolutamente restare un lontano ricordo».