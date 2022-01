“PUTIN INVADERÀ A FINE FEBBRAIO, DOPO LE OLIMPIADI DI PECHINO” – IL GENERALE BEN HODGES, EX COMANDANTE DELLE FORZE AMERICANE IN EUROPA: “NON VUOLE ROVINARE IL GRANDE SHOW DELL’AMICO XI JINPING. NON SO SE SARÀ UN ATTACCO MASSICCIO, PUÒ OTTENERE QUELLO CHE VUOLE UNENDO I NEGOZIATI ALLA PRESSIONE MASSICCIA DI CENTOMILA UOMINI SCHIERATI AL CONFINE” – “VEDREMO CENTINAIA DI MIGLIAIA, SE NON MILIONI DI RIFUGIATI UCRAINI DIRETTI AD OVEST: PUÒ DIVENTARE UN ENORME PROBLEMA…”