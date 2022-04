Eleonora Lanzetti per www.corriere.it

Aveva un appuntamento con l’amante in provincia di Pavia, e nonostante fosse in quarantena perché positivo al Covid, è uscito di casa nel Varesotto, ed è andato al motel. La serata, però, non si è conclusa nel migliore dei modi perché i carabinieri, dopo un breve controllo, si sono presentati alla porta della sua camera. La singolare vicenda è accaduta venerdì sera alle porte di Pavia, in un motel di Cava Manara.

Protagonista un 56enne che abita in provincia di Varese, e che avrebbe dovuto restare a casa sino a sabato, dopo l’esito negativo del tampone. Invece no, non ha resistito, e si è messo in auto, ha percorso 120 chilometri, e ha incontrato la donna con cui pensava di trascorrere la notte.

I due, arrivati alla reception, hanno presentato i documenti, che sono stati registrati, e si sono recati in camera. Come da prassi, le generalità sono state trasmesse alle forze dell’ordine che hanno immediatamente effettuato i necessari controlli anti Covid, constatando che l’ospite del motel era positivo, e sarebbe dovuto restare in isolamento come da provvedimento emesso dall’Ats di Varese.

Il blitz

In una manciata di minuti i carabinieri hanno bussato alla porta della camera del 56enne, invitandolo a seguirli. Non si sa se la donna con la quale avrebbe dovuto proseguire la serata fosse al corrente della positività al Covid dell’amante (per lei nessun provvedimento è stato preso), fatto sta che l’incontro si è interrotto, e l’uomo ha rimediato una denuncia alla procura della Repubblica di Varese (il reato di è concretizzato quando ha lasciato il suo domicilio) per inosservanza del provvedimento dell’autorità sanitaria, e una sanzione di 400 euro.

