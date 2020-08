IL VIRUS TI SEGUE ANCHE IN BAGNO – UNA RAGAZZA SUDCOREANA È STATA INFETTATA DOPO AVER UTILIZZATO LA TOILETTE DI UN AEREO PARTITO DA MILANO – IL CASO È STATO DESCRITTO DAGLI ESPERTI DI UN’UNIVERSITÀ DI SEOUL E RISALE A MARZO: IL VOLO SERVIVA A RIMPATRIARE 300 SUDCOREANI DALL’ITALIA ED ERA STATO ORGANIZZATO SEGUENDO CONTROLLI RIGIDISSIMI (EVIDENTEMENTE, NON ABBASTANZA…)

Da www.lastampa.it

Una giovane sudcoreana è stata infettata dal coronavirus dopo aver utilizzato il bagno di un aereo. La 28enne era tra i circa 300 sudcoreani evacuati da Milano, in Italia, il 31 marzo scorso, nel mezzo della pandemia.

Il caso è stato descritto dagli esperti del Soonchunhyang University College of Medicine di Seoul in un articolo pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases, a cura dei Centers for Disease Control and Prevention.

I risultati suggeriscono che la ragazza, avendo mantenuto la mascherina per tutta la durata del volo, ad eccezione del momento in cui ha utilizzato i servizi, potrebbe essere stata infettata proprio nella toilette.

«Sarebbe stato sufficiente che qualche passeggero affetto da Covid-19 sia andato in bagno prima della ragazza affinché avvenisse il contagio», spiegano gli esperti.

Il volo era stato organizzato dai funzionari sudcoreani ed è avvenuto seguendo rigidi controlli delle infezioni, compreso il test prima dell'imbarco, tanto che 11 passeggeri giunti all'aeroporto non hanno poi raggiunto l'aeroporto perché manifestavano sintomi di coronavirus.

«Tutti i passeggeri - continuano i ricercatori - indossavano mascherine N95 e sono stati fatti sedere a circa 1,8 metri di distanza tra loro. I passeggeri, dopo un volo di 11 ore, hanno effettuato la quarantena di due settimane in una struttura governativa».

Secondo il rapporto, la 28enne è stata ricoverata il 14 aprile, quando è risultata positiva al test per Covid-19. «Si è tolta la mascherina solo andando in bagno - commentano gli scienziati - e prima di partire aveva seguito un'auto-quarantena per due settimane, per cui è plausibile che il contagio sia avvenuto durante l'utilizzo dei servizi. Questo studio rappresenta la prima potenziale evidenza della possibilità che SARS-CoV-2 possa essere trasmesso durante un volo in aereo».

Gli autori aggiungono che tale eventualità era stata teorizzata poiché sembra che il coronavirus possa essere trasmesso a seguito del contatto con superfici contaminate o persone infette, anche se i filtri antiparticolato ad alta efficienza del sistema di ventilazione rendono poco probabile la diffusione dei virus.

«Molte compagnie - concludono i ricercatori - stanno adottando politiche e manovre atte a incoraggiare i passeggeri, come assicurare il distanziamento e lasciare vuoti alcuni sedili. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere questo tipo di meccaniche epidemiologiche, ma in ogni caso consigliamo di mantenere sempre l'uso della mascherina in ambienti chiusi e una corretta igiene delle mani».

