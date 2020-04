IL VIRUS DELLE TRUFFE – OCCHIO AI FINTI MESSAGGINI DELL’INPS SUL BONUS DA 600 EURO CON LINK STRANI: È UN MALWARE CHE VI INDUCE A INSTALLARE APP MALEVOLE – OVVIAMENTE NON SONO UFFICIALI, L’ISTITUTO PER LE PENSIONI PRECISA CHE LORO NON MANDANO MAI LINK A SITI WEB, MA CHE…

Da www.ilmessaggero.it

malware inps coronavirus

Coronavirus, si moltiplicano in questo periodo le tentate truffe telematiche, sia attraverso i computer che i telefonini. Allerta dell'Inps per una campagna di malware attraverso l'invio di sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e inducono ad installare una app malevola. La campagna informativa è partita proprio in queste ore. A riguardo, si informa che tali sms non sono inviati dall' Inps. Eventuali sms che l'Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L'unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www. inps.it.

falso sms inps 3 falso sms inps 2

Inps, sì al pin semplificato. Viene consentito all'Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto. È una delle misure previste nel decreto imprese approvato dal Consiglio dei ministri, come si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi.

