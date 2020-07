9 lug 2020 20:16

IL VIRUS VIAGGIA SULLE ROTAIE - UN 53ENNE ORIGINARIO DEL BANGLADESH È RISULTATO POSITIVO ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA DOPO AVER VIAGGIATO IN TRENO DALL’EMILIA ROMAGNA: L’UOMO, CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE, TOSSIVA E STAVA VISIBILMENTE MALE, ATTIRANDO L’ATTENZIONE DELLA POLFER – RICOVERATO ALL’UMBERTO I, SARÀ DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA…