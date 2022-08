VISIONARIO, TRUFFATORE O OPPOSITORE? IL RITORNO DI ILYA PONOMAREV, IL POLITICO 47ENNE SCAPPATO DALLA RUSSIA NEL 2014 DOPO ESSERI OPPOSTO ALL’ANNESSIONE DELLA CRIMEA: HA MESSO SU UN CANALE TELEVISIVO A KIEV DAL QUALE HA LETTO LA PRESUNTA RIVENDICAZIONE DELL’ATTENTATO A DARYA DUGINA DA PARTE DI DELL'ESERCITO REPUBBLICANO NAZIONALE, UN GRUPPO DI ATTIVISTI CHE COMPIE ATTENTATI CONTRO CHI SOSTIENE LA GUERRA – PER LUI SI TRATTA DI UN ESERCITO, MA C’È CHI HA QUALCHE SOSPETTO SU…

DAGONEWS

ilya ponomarev 1

Quasi un decennio dopo il suo esilio, questa settimana un ex politico russo è riemerso dall'ombra, diventando la nuova spina nel fianco del Cremlino.

In uno scioccante discorso televisivo da Kiev la scorsa settimana, il 47enne ex politico Ilya Ponomarev ha parlato dicendo di essere un “messaggero” di quello che dice essere un movimento di resistenza clandestino che opera in Russia, l'Esercito Repubblicano Nazionale. Ponomarev ha letto il cosiddetto manifesto del gruppo su un canale televisivo con sede a Kiev da lui fondato sette mesi fa (February Morning), in cui si rivendica la responsabilità dell’omicidio di Darya Dugina, la figlia dell’ideologo di Putin Alexander Dugin.

darya dugina funerale

«Gli attivisti hanno scelto una figura sacra del fascismo russo e non spetta a me criticare l'obiettivo del loro atto», ha detto Ponomarev in un'intervista al “The Daily Beast”, affermando di essere in contatto con i "combattenti della resistenza" da aprile. Oltre a trasmettere i loro messaggi, Ponomarev ha affermato che il suo "lavoro è fornire supporto commerciale" al gruppo secondo necessità.

Il legame di Ponomarev con il presunto movimento è oscuro e l’uomo non è stato in grado di fornire prove del fatto che abbiano avuto un ruolo nell'attacco a Dugina. Ma quello che Ponomarev afferma non ha fatto altro che alimentare i dubbi sul fatto che dietro l’attacco ci siano proprio i russi.

ilya ponomarev 3

«Riceviamo video e messaggi di testo dai ribelli russi sulle loro azioni quasi ogni giorno - ha detto Ponomarev - Lanciano bottiglie molotov negli uffici di leva militare, fanno saltare in aria le ferrovie, fanno scoppiare pneumatici di auto con simboli russi a favore della guerra e attaccano gli attivisti che stavano raccogliendo soldi per la guerra»,

attentato darya dugina

Il socio di Ponomarev a February Morning, Aleksey Baranovsky, un ex sostenitore delle organizzazioni di estrema destra in Russia, ha detto al Daily Beast di aver ricevuto messaggi dall'esercito repubblicano nazionale un'ora dopo l'attacco a Dugina a Mosca: «Hanno chiesto a Ponomarev di condividere il loro manifesto, in cui promettevano che coloro che non lasceranno il potere saranno distrutti. L'iniziativa è venuta dal gruppo. Hanno agito in assoluta autonomia. Non li chiamiamo terroristi, sono un esercito di ribelli».

ilya ponomarev 8

Ponomarev è fuggito dalla Russia per la prima volta nel 2014 dopo essere stato l'unico membro del parlamento russo a votare contro l'annessione della Crimea. Alla fine si è stabilito a Kiev, dove è diventato (senza successo) amministratore delegato di una società di investimento statunitense nel settore petrolifero e del gas in Ucraina. A The Daily Beast ha rivelato che l'invasione russa dell'Ucraina è ciò che lo ha spinto a lanciare il gruppo mediatico, presidiato esclusivamente da esiliati russi che vivono in Ucraina. «La mia guerra è iniziata quel giorno» ha detto anche a The Daily Beast.

ilya ponomarev vladimir putin

Tuttavia alcuni esperti indipendenti hanno espresso scetticismo sulle affermazioni e sulla reputazione di Ponomarev. Uno specialista moscovita in gruppi di attivisti radicali, Alexander Verkhovsky, sospetta che il gruppo sia solo un esercito nella testa di Ponomarev: «Ci sono gruppi contro la guerra in Russia. Lanciano bottiglie molotov, fanno saltare in aria le cose, ma se fossero stati uniti in un grande esercito, avrebbero avuto almeno un canale indipendente da Ponomarev su Telegram. Ma vediamo cos'altro faranno».

aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina attentato darya dugina vladimir putin ilya ponomarev 4 aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina 9 il necrologio di darya dugina aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina 4 aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina 5 aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina 6 ilya ponomarev 2 ilya ponomarev 5 aleksandr dugin al funerale della figlia darya dugina 7 ilya ponomarev 6 ilya ponomarev 7