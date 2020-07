E VISSERO PER SEMPRE FELICI E INDEBITATI - MOLTISSIME COPPIE SI INDEBITANO PER SOSTENERE LE SPESE DI MATRIMONIO - IN ITALIA SUCCEDE A UNA COPPIA SU 4 - IN PERÙ E IN BRASILE, LA PERCENTUALE SALE ADDIRITTURA AL 47% - LA LISTA DEI 13 PAESI IN CUI SPOSARSI COSTA DI PIÙ IN RELAZIONE ALLO STIPENDIO MEDIO

Organizzare il vostro matrimonio può essere stressante, ovunque viviate. Però, in alcune nazioni, una sorprendente percentuale di coppie riferisce di indebitarsi per pagare la propria festa di matrimonio, e molte si affidano a prestiti e mutui per pagare i conti.

Mentre negli USA le nozze sono notoriamente costose e i debiti di matrimonio rappresentano senza dubbio un grosso problema, che lo crediate o meno, ci sono otto nazioni dove i matrimoni fanno indebitare una percentuale maggiore di coppie.

Knot e WeddingWire hanno pubblicato da poco il loro Global Weddings Report per il 2019 che analizza i costi complessivi e le spese medie per il matrimonio in 13 nazioni. Lo studio ha rivelato la percentuale di coppie che per pagare il proprio matrimonio ha contratto una qualche forma di debito tramite carta di credito o prestiti.

Per meglio analizzare come i costi astronomici dei matrimoni possono le persone in una determinata nazione, abbiamo considerato anche lo stipendio medio annuo dei cittadini.

Ecco la percentuale di coppie che si indebitano nei 13 stati in esame.

PORTOGALLO

Costo medio del matrimonio: 16.700 dollari

Stipendio medio annuo: 19.930 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 7%

I matrimoni in Portogallo sono costosi — le coppie spenderanno in media 16.700 dollari per le nozze. Però, diversamente dalle peruviane e dalle brasiliane, raramente le coppie portoghesi usano carte di credito o prestiti per pagare le proprie spese di matrimonio.

SPAGNA

Costo medio del matrimonio: 23.400 dollari

Stipendio medio annuo: 27.150 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 15%

I costi per le nozze in Spagna e in Italia sono relativamente alti, ma sono poche le coppie che si indebitano. Il maggiore sostegno finanziario fornito da genitori e famiglia, che copre circa i due terzi di tutte le spese, contribuisce a spiegare il dato.

FRANCIA

Costo medio del matrimonio: 17.600 dollari

Stipendio medio annuo: 38.160 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 21%

La quantità media di invitati può far crescere esponenzialmente le spese di matrimonio. In nazioni europee quali Francia e Italia, il numero medio di invitati è tra i 100 e i 130. Le coppie francesi affermano che la parte maggiore spetta al banchetto; poco sorprendentemente, vista l’estrema attenzione verso lo buona cucina.

ITALIA

Costo medio del matrimonio: 22.500 dollari

Stipendio medio annuo: 31.180 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 25%

Mediamente, le coppie italiane ricevono un forte sostegno economico dai genitori. Ciononostante, circa una coppia su quattro continua a indebitarsi per pagarsi il matrimonio.

STATI UNITI

Costo medio del matrimonio: 29.200 dollari

Stipendio medio annuo: 59.160 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 28%

Le coppie negli Stati Uniti spendono in media più delle altre per il proprio matrimonio. Rispetto alle coppie dell’Europa occidentale e del sud America, poi, ricevono anche meno sostegno dalle famiglie. Dovranno quindi pagare di tasca propria o indebitarsi per le loro nozze super-costose.

REGNO UNITO

Costo medio del matrimonio: 19.200 dollari

Stipendio medio annuo: 40.600 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 30%

Le coppie britanniche riferiscono di impiegare più tempo nell’organizzazione del matrimonio. Com’è noto, le nozze in Gran Bretagna possono essere davvero maestose— vero, Meghan Markle e Principe Harry? In media, le coppie che si sposano in Gran Bretagna spendono comunque meno rispetto a quelle statunitensi, ma sono leggermente più propense a contrarre debiti.

CANADA

Costo medio del matrimonio: 21.900 dollari

Stipendio medio annuo: 42.790 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 31%

Le coppie canadesi hanno dichiarato la sorprendente cifra media di 21.900 dollari a matrimonio, che contribuisce all’indebitamento di una coppia su tre in questa nazione.

ARGENTINA

Costo medio del matrimonio: 3.700 dollari

Stipendio medio annuo: 13.030 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 37%

Le coppie argentine spendono la media di 3.700 dollari per il proprio matrimonio e invitano circa 125 persone, con un costo medio di 30 dollari a partecipante.

MESSICO

Costo medio del matrimonio: 8.600 dollari

Stipendio medio annuo: 8.610 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 39%

La quantità di invitati in Messico è la seconda più alta al mondo, con una media di partecipanti di circa 185 invitati. I matrimoni in Messico costano quasi quanto un singolo stipendio annuo.

COLOMBIA

Costo medio del matrimonio: 3.300 dollari

Stipendio medio annuo: 5.890 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 43%

Le coppie in Colombia dichiarano la minore quantità di invitati e di tempo di organizzazione. Anche il costo effettivo reale del matrimonio medio colombiano è basso — solo 3.300 dollari. Però, considerando lo stipendio medio annuo, non sorprende che il 43% delle coppie farà dei debiti per finanziare il proprio matrimonio.

CILE

Costo medio del matrimonio: 7.400 dollari

Stipendio medio annuo: 13.610 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 45%

Il 45% delle coppie in Cile dice di indebitarsi per pagare per il proprio matrimonio. Meno probabilmente rispetto alle altre coppie sudamericane si sposeranno nella propria città; il 72% delle coppie celebrerà le proprie nozze altrove.

PERÙ (A PARI MERITO)

Costo medio del matrimonio: 7.700 dollari

Stipendio medio annuo: 5.960 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 47%

Le spese di matrimonio sono le più basse del sud America, ma lo è anche lo stipendio medio annuo, rendendo più difficile per le coppie di questi paesi coprire i costi di matrimonio.

BRASILE (A PARI MERITO)

Costo medio del matrimonio: 6.600 dollari

Stipendio medio annuo: 8.610 dollari

Percentuale di coppie che contraggono debiti per il matrimonio: 47%

La maggioranza dei brasiliani (il 57%) ha riferito di celebrare il matrimonio nella propria città. Dall’indagine risulta che, a pari merito con il Perù, il Brasile ha la maggiore percentuale di coppie che si è indebitata per il proprio matrimonio.

