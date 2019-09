E VISSERO PER SEMPRE INFELICI E SCONTENTI – VI SIETE APPENA SPOSATI E VI SENTITE GIÀ IN CRISI? SUCCEDE ANCHE A CHI HA SUPERATO ANNI DI CONVIVENZA ED È ARRIVATO ALL’ALTARE CON ESTREMA CONVINZIONE – LE NOZZE METTONO A DURA PROVA GLI EQUILIBRI E, TRA PRESSIONI E ASPETTATIVE, SI RISCHIA DI VACILLARE – UNA SERIE DI CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA DELLA SEXPERTA TRACEY COX: “FARE MENO SESSO È NORMALE, MA NON TRAGICO. IMPARATE A…”

Il primo anno di matrimonio è duro. Mettere un anello cambia le cose anche per le coppie che stanno insieme da anni. Perché? Per le coppie più giovani è spesso perché sono così coinvolti nella pianificazione del giorno del matrimonio che non hanno pensato molto a ciò che accade dopo.

Un minuto prima sono al massimo, il giorno dopo si sono lasciati andare alla routine di essere sposati. È un anti-climax, e c'è una pressione che prima non c'era. Anche se sai che puoi divorziare, mettere fine a un matrimonio è molto più complicato che chiudere una relazione. La posta in gioco sembra più alta e ci si aspetta di più da entrambi. Una piccola discussione assume un significato enorme quando si pensa che con quella persona ci si dovrà avere a che fare per tutta la vita.

A dare qualche consiglio come superare le prime difficoltà è la sexperta Tracey Cox che rivela: «Sapere che quello che vi sta succedendo è normale è la prima rassicurazione. Poi ci sono una serie di suggerimenti per continuare a vivere felici e contenti».

Ammettete che siete turbati dal problema

Dire: "Ehi, sembra un po' strano, no?" in modo allegro e giocoso può fare miracoli per sciogliere la tensione e aprire una conversazione. Sii onesto se lo trovi difficile, ma in ogni caso apriti veramente e mostra i tuoi sentimenti. Ti tornerà utile anche nei prossimi decenni.

Abbandona le etichette se non ti piacciono

Alcune persone adorano il fatto di essere “marito” e “moglie”, ma altri lo sentono come una perdita della propria identità. Non è un rifiuto del tuo partner o del matrimonio sentire che gli stereotipi di "moglie" e "marito" non si adattano bene a te. È solo un titolo. Se non ti piace, non usarlo.

Non dimenticare di divertirti

Sei sempre la stessa persona anche se ora sei sposato. Agisci come prima. Se ti piaceva sbronzarti al pub domenica e poi andare a casa a sbavare sul divano, cosa ti impedisce di farlo ora? Fai ciò che rende entrambi felici, non quello che pensi che ci si aspetti da te.

Parla di ciò che ti aspetti dall’altro

Non importa quanto siano state belle le tue nozze, il matrimonio mette in risalto il lato tradizionalista in tutti noi. Anche le femministe irriducibili si preoccupano improvvisamente di mettere un pasto caldo a tavola, gli uomini si fanno prendere dal panico di non guadagnare abbastanza.

È una buona idea parlare se le aspettative reciproche sono cambiate. Potrebbe non essere solo la tua immaginazione, ma molte persone si aspettano cose diverse dal loro partner una volta sposate.

Fate una chiacchierata a riguardo. Se non ti senti a tuo agio a essere così diretto, fissati degli obiettivi come coppia sposata.

Non preoccuparti se fai sesso meno spesso

Dipende dal fatto che non c’è nulla di proibito: fare sesso per le persone sposate è quasi un dovere che, ovviamente, distrugge l’erotismo. Tutti immaginano che il sesso diventerà noioso ed è così che diventerà se si entra in questo loop. Ecco perché fate sesso, ma siete in tensione. Riconosci il problema e sdrammatizza ridendoci su e rassicurando il partner che è normale.

Non è necessario mettere insieme gli stipendi

Poche coppie hanno la fortuna di avere esattamente gli stessi atteggiamenti nei confronti del denaro e degli stili di spesa. Improvvisamente essere in una posizione in cui le decisioni finanziarie del tuo partner incidono su di te, esercita un'enorme pressione sulla relazione.

In un mondo ideale, tutte le coppie discutono dei debiti e delle passività esistenti prima di sposarsi, ma molti non lo fanno. Se non hai mai menzionato quel debito, far cadere la bomba quando entrambi siete già in preda al panico per le spese del matrimonio sembra poco saggio.

Se uno di voi ha delle brutte sorprese finanziarie, di solito è nel primo anno di matrimonio che diventano evidenti.

Se ritieni di aver bisogno di aiuto per risolvere il debito "ereditato", contatta una delle molte agenzie di debito che possono aiutarti a elaborare un piano di rimborso. Se i vostri stili di spesa sono diversi come la notte e il giorno, contribuite alle spese principali e lasciate che ciascuno gestica la parte che resta a modo suo.

Devi dividere equamente le faccende di casa

Alcune coppie si organizzano facilmente e fanno una bella divisione delle faccende domestiche una volta che si sposano. Se ciò non è accaduto naturalmente e uno di voi sta facendo molto più dell'altro, risolvetelo ora.

Entrambi dovete sentire che ognuno sta facendo del suo per mandare avanti il matrimonio.

Scopri come affrontare una discussione

Probabilmente il fattore più importante per prevedere il successo di un matrimonio è imparare a discutere. Dopo una lite, entrambi dovreste sentirvi ascoltati, capiti e soddisfatti della risoluzione.

Siete una squadra. Non importa di chi è la colpa. L'unica cosa che conta è che troviate il modo di impedire che uno dei due stia male.

Ci saranno problemi "non risolvibili" nel tuo matrimonio

John Gottman, un terapista statunitense che ha svolto più di 40 anni di ricerche sulle coppie, afferma che l'idea che le coppie debbano risolvere tutti i loro problemi è una favola.

Stima che le coppie non sono d'accordo su questioni irrisolvibili il 69% delle volte. Questi conflitti perenni ci sono semplicemente perché non siete dei cloni. Non importa quanto ti assomigli, hai personalità, esigenze e aspettative diverse.

Invece di sentirti frustrato dal fatto che non riesci a trovare soluzioni a tutto, un'idea più sensata è accettare che non ci riuscirai.

Va bene lamentarsi di fastidiose abitudini

È una cosa così innocente! Se non lo fai rischi di far diventare il tuo matrimonio una pentola a pressione. Il più delle volte le persone non sono nemmeno consapevoli di fare cose che ci infastidiscono e non le fanno più se lo sanno.

Uscire con altre coppie felicemente sposate

Questo è un altro fattore predittivo cruciale: più amici hai felicemente sposati, più è probabile che lo sarai. Non solo hai esempi viventi di matrimoni sani da studiare da vicino, ma hai persone a cui rivolgersi per un buon consiglio quando ne hai bisogno.

Il matrimonio non è una linea retta

Alcuni giorni adorerai il tuo partner. Altre volte ti farà impazzire per settimane intere. Ecco come funziona una relazione. Gli alti e bassi sono normali, ma non quelli permanenti.

Sapere quando vedere un terapista

Non è un fallimento essere seduto di fronte a un consulente matrimoniale due mesi dopo detto sì; invece mostra che entrambi prendete sul serio il vostro rapporto e volete che duri. Un buon terapista isolerà il vero problema e vi aiuterà a risolverlo, insegnandovi buone abilità comunicative lungo il percorso.

