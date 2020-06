VISSI D'ARTE (E GLI ALTRI SI FOTTANO) – QUELLO SPILORCIO DI ELTON JOHN LICENZIA DIPENDENTI E DOMESTICI PER FAR QUADRARE I CONTI DOPO ESSERE STATO COSTRETTO AD ANNULLARE IL TOUR CHE GLI AVREBBE PORTATO IN TASCA 66 MILIONI DI EURO – CON UN PATRIMONIO DI 360 MILIONI DI STERLINE AI PRIMI VAGITI DI CRISI (PER CHI?) HA MESSO IN LIBERTÀ TUTTI I DOMESTICI DELLA CASA DA 20 MILIONI DI DOLLARI DI ATLANTA E HA CONGEDATO LA BAND, PENSANDO DI RICORRERE AGLI AIUTI DI STATO PER… -VIDEO

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

elton john

Sono tempi duri per tutti, figurarsi per chi contava di incassare 60 milioni di sterline e non vedrà invece neppure un penny. Il cantante Elton John, 73 anni, e il suo partner David Furnish, 58, stanno facendo l' elenco delle cose alle quali possono rinunciare per fare quadrare i conti. A causa del Covid è saltato il Farewell Yellow Brick Road tour, che prevedeva 34 date solo negli Usa, e anche i concerti da settembre in poi sono in forse. Alla voce entrate mancherà l' equivalente di 66 milioni di euro, quindi bisogna assolutamente ridurre le uscite.

anthony fauci e elton john

Elton John, secondo la classifica pubblicata dal Sunday Times, è salito in un anno dal 399° posto degli uomini più ricchi del Regno Unito al 363°, con un patrimonio di 360 milioni di sterline. La Regina sta peggio di lui: è al 372° posto con 350 milioni, 20 in meno del 2019. Elisabetta ha chiuso Buckingham Palace, ha ridotto lo staff, si è rintanata al castello di Windsor e non va più da nessuna parte.

Anche Elton John fa sacrifici: ha messo in libertà tutti i domestici della casa da 20 milioni di dollari di Atlanta e ha congedato la sua band, che lo segue da dieci anni. Il chitarrista David Johnston e il batterista Nigel Olsson sono ora liberi di accompagnare chi gli pare. Mr John ha anche pensato di ricorrere agli aiuti di stato per i suoi dipendenti in aspettativa, che potrebbero ricevere l' 80% dello stipendio fino a 2.500 sterline al mese. Ma non ha ancora presentato domanda temendo che i giornali popolari pubblichino titoli tipo: «Sir John, non usare i nostri soldi, usa i tuoi».

elton john

Bisognerà dunque risparmiare o magari vendere qualcosa. In Costa Azzurra c' è lo yacht da 21 milioni «Wabi Sabi», 8 cabine con bagno per gli ospiti e 18 membri di equipaggio e c' è l' aereo privato che presta spesso ai Sussex da quando Meghan e Harry hanno deciso di vivere come tutte le altre persone.

elton john 1

Ci sono la villa di Beverly Hills da 33 milioni di dollari, la collezione di 250.000 paia di occhiali, l' appartamento di Venezia alla Giudecca, la Ferrari Testarossa, la Rolls-Royce Phantom V rosa, la villa gialla vicino a Nizza e la magnifica residenza di Windsor, più lussuosa di quella della sua vicina di casa, la Regina.

elton john 8

Elton John potrebbe risparmiare qualcosa anche riducendo il tenore di vita. Nel 2000 si dice abbia speso 40 milioni di sterline (44 milioni di euro) in soli 20 mesi, circa 67.000 euro al giorno. Ma come si fa quando solo di fiori se ne vanno 293.000 sterline l' anno? Si licenziano un po' di dipendenti, e poi si vedrà.

elton john elton john 5 elton john 3 elton john 3 elton john 4 Elton John Gianni Versace elton john e john lennon 1 elton john e andy warhol 2 elton john e tina turner 4 elton john e andy warhol 3 elton john e gianni e donatella versace elton john e john lennon 6 elton john e david furnish 1 elton john e john lennon 4 Elton John Donatella e Gianni Versace Donatella Versace Elton John elton john 2 elton john 5 elton john 4 elton john 7