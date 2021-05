VITA DA CANI: COME SI CALCOLA L’ETA’ DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE - ADOLESCENTE A 6 MESI, A 2 ANNI RAGGIUNGE LA MATURITÀ. DA DODICENNE ENTRA NELLA VECCHIAIA. MA DIPENDE ANCHE DA TAGLIA E RAZZA – “LA LONGEVITÀ DEI CANI È CIRCA 7 VOLTE INFERIORE RISPETTO AGLI ESSERI UMANI MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE OGNI ANNO UMANO VALGA AUTOMATICAMENTE SETTE ANNI PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE”

Daniele Mastromattei per Libero Quotidiano

Tutti i giochini che avete fatto finora per indovinare la maturità del vostro cane sono ormai obsoleti. Per capire le varie fasi della vita di Fido non basta una moltiplicazione (per sette, quella che conoscono tutti), ma occorre una sofisticata equazione, oltre che alcune considerazioni sulla razza e una profonda conoscenza dei tratti cognitivi e comportamentali dell' animale.

A questa conclusione, che alcuni definiscono rivoluzionaria, giunge l' ultimo studio, pubblicato sulla rivista Veterinary Science, condotto dagli scienziati dell' Università di Nottingham, secondo il quale un cane diventa adolescente a circa sei mesi, raggiunge la maturità a due anni e può considerarsi anziano intorno ai sette.

«La longevità dei cani è circa sette volte inferiore rispetto agli esseri umani - commenta Naomi Harvey, dell' Università di Nottingham - ma questo non significa che ogni anno umano valga automaticamente sette anni per i nostri amici a quattro zampe».

SONO SEMPRE CUCCIOLI La scienziata spiega che i cani, che voi probabilmente trattate sempre come cuccioli, maturano più rapidamente degli esseri umani.

Innanzitutto terminano la pubertà a circa un anno di vita, i nostri 15 anni. E dunque a due anni raggiungono la piena maturità, esattamente come gli esseri umani (ma non tutti, purtroppo) a 25 circa. Dai sette in poi i cani possono essere considerati senior, e dai 12 anni raggiungono l' età geriatrica.

E da lì i primi acciacchi. Gli autori dello studio avvertono però che l' invecchiamento dipende da vari fattori comportamentali e cognitivi.

GLI ALANI Nel Regno Unito i cani da compagnia vivono, in media, fino a 12 anni, ma si tratta di un valore che cambia a seconda della razza. Gli Alani, per esempio, pur avendo un' aspettativa di vita di soli sei anni, le loro condizioni cerebrali e il comportamento evolvono con ritmi simili rispetto alle altre razze.

«La salute degli Alani è più cagionevole - osserva Naomi Harvey - possono sperimentare problemi quando sono ancora giovani, ma non ci sono prove del fatto che i cani con aspettative di vita più brevi crescano in modo diverso, anzi, sembra che l' invecchiamento avvenga allo stesso modo degli altri cani». Insomma, «non maturano più velocemente - conclude Harvey - semplicemente muoiono più giovani».

Ma molto dipende dalle taglie. «Il San Bernardo e il Terranova, sono cani di grossa taglia, vivono meno di un Jack Russell, un Pinscher o un Carlino che possono arrivare fino a 15 anni», spiega a Libero il veterinario Diego Manca autore di tanti libri, l' ultimo "Trilli, riflessioni di una gatta in degenza", (Castelvecchi editore). «Ma è così anche per gli esseri umani, le persone più minute e magre vivono più a lungo probabilmente perché gli organi vitali, come il cuore faticano meno», aggiunge Manca.

LO STILE DI VITA «Le articolazioni e i muscoli hanno sollecitazioni maggiori in un Pastore tedesco rispetto a un chihuahua», sottolinea il veterinario. «Poi anche lo stile di vita è importante. Se l' animale vive in casa con una famiglia che lo ama, ha più probabilità che la sua vita si allunghi rispetto a un coetaneo costretto a stare in un canile e che magari ha subito pure maltrattamenti», dice. «Qualche consiglio per allungare la vita ai nostri animali? L' alimentazione ha un peso specifico sulla longevità, la dieta deve essere molto bilanciata; se per caso si scelgono alternative a croccantini e scatolette e si vuol cucinare per il proprio animale meglio affidarsi a un veterinario nutrizionista.

Le passeggiate al parco sono obbligatorie. I cani non ne possono fare a meno.

Non sono gatti. E poi state attenti al fumo passivo. Non accendete sigarette o sigari in loro presenza».

