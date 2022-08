NELLA VITA CI SONO POCHE CERTEZZE: IL PREZZO DELL’IPHONE È UNA DI QUESTE – IL MELAFONINO NUMERO 14, ARRIVERÀ A SETTEMBRE E GIÀ SI PARLA DEI RINCARI: I NUOVI MODELLI COSTERANNO INTORNO AL 15% IN PIÙ DEI PREDECESSORI. IN PRATICA, QUELLO BASE POTREBBE ARRIVARE A COSTARE PIÙ DI MILLE EURO, IL PRO MAX ALMENO 1400 – A FAR LEVITARE LA CIFRA, PIÙ DELLE TENSIONI A TAIWAN E DEI RIFLESSI SULLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO, È IL CAMBIAMENTO DI DESIGN, CON LA SCOMPARSA DEL TERRIBILE “NOTCH”

L'iPhone 14 arriverà solo a settembre ma già si discutere di prezzi. Secondo gli analisti la nuova gamma contraddistinta da modulo fotografico più grande e notch diviso in due potrebbe subire rincari anche pesanti. In particolare è Ming-Chi Kuo, uno dei maggiori esperti di Apple al mondo, a fare il punto sulla questione.

In un tweet che pubblichiamo qui sotto, Kuo non rivela il prezzo finale degli iPhone 14 ma prevede un rincaro intorno al 15% rispetto ai predecessori, gli iPhone 13. Così, negli Stati Uniti, un rincaro del 10% potrà portare il modello Pro da 999 a 1.099 dollari mentre il Pro Max, il più avanzato, da 1.099 a 1.199 dollari. Con un sovrapprezzo del 15% invece il primo arriverebbe a 1.150 dollari, il secondo a 1.269 (arrotondando abbondantemente).

Prezzo di accesso più alto

La differenza maggiore però si potrebbe vedere nel prezzo di accesso dell'iPhone. Vari rumor escludono che nella gamma 14 ci sarà il Mini e così il meno costoso della gamma sarà l'iPhone 14 standard che negli Usa potrebbe passare dagli attuali 799 dollari a 879 o, con il rincaro maggiore, a 919.

I prezzi italiani

Non sempre i rincari statunitensi si riflettono allo stesso modo in Italia ma proviamo a vedere come potrebbero cambiare i prezzi nel nostro Paese. Qui l'iPhone 13 parte da 939 euro. Un rincaro del 10% significherebbe che, per avere il telefono della Mela, si dovranno spendere almeno 1.032 euro (il 10% in più) o 1.079 euro (Il 15% in più).

Guardando alla famiglia Pro, l'iPhone 13 Pro parte da 1.189 euro, il Pro Max invece da 1.289. Vale a dire che, con l'aumento del 10%, il primo arriverebbe a 1.309 euro, il secondo a 1.419. Un sovrapprezzo del 15% invece porterebbe il Pro a 1.369 euro e il Pro Max a 1.482 (o 1.489, arrotondando come fa il marketing).

E questi sono prezzi di partenza. Perché, se andiamo a guardare l'iPhone 13 più costoso della gamma, ovvero il Pro Max con memoria da un terabyte, con il 10% in più passerebbe da 1.869 euro a 2.055, con il rincaro del 15% svetterebbe a 2.149 euro.

Tra crisi commerciali e nuovi componenti

A quanto pare, almeno secondo Kuo e altri analisti, non saranno tanto le tensioni (anche commerciali) tra Cina e Taiwan a causare l'aumento dei prezzi. Tra gli esperti il maggiore indagato è il cambiamento di design. Quel notch che sparisce dai modello Pro per lasciare posto ai due forellini e il modulo fotografico posteriore che emergerà ancor di più (con relative innovazioni a livello di ottiche e sensori) necessitano di componenti nuovi e quindi più costosi.

Altri imputano i rincari al generale innalzamento dei prezzi in tutta la filiera produttiva tecnologica. Rincari che le aziende, poi, girano sul pubblico. Nel caso di Apple comunque avremo conferma a breve: i 14 sono previsti nei negozi per fine settembre. Secondo Bloomberg, l'azienda di Cupertino avrebbe ordinato 90 milioni di nuovi iPhone ai partner che li assemblano. E un totale di circa 220 milioni di iPhone per il 2022, un numero pari a quello dell'anno scorso, nonostante il generale calo di domanda nel mercato smartphone.

