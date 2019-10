NELLA VITA CI VUOLE CULO – UNA 35ENNE RUMENA GUADAGNA OLTRE UN MILIONE DI EURO L’ANNO DOPO AVER DECISO DI MOSTRARE LE CHIAPPONE SU INSTAGRAM – LA DONNA, CON PIÙ 3 MILIONI DI FOLLOWER, PUBBLICA OGNI GIORNO VIDEO DEI SUOI BALLETTI IN CUI METTE IN MOSTRA IL SUO ESAGERATO LATO B: “VENGO DISCRIMINATA DAI SOCIAL PER LE MIE FORME…” (VIDEO E FOTO DA STURBO)

DAGONEWS

andrea abeli 9

Una modella Instagram con oltre 3,2 milioni di follower ha raccontato di guadagnare oltre un milione e 300mila euro l’anno pubblicando foto del suo culone.

Andrea Vasile di Bucarest, in Romania, ha lasciato il suo lavoro da web designer per diventare una modella di Instagram e una guru del marketing. In soli due anni, la 35enne ha preso d'assalto i social media, accumulando milioni di follower e diventando un nome conosciuto.

Adesso pubblica regolarmente sulla sua pagina Instagram @andreaabeli mostrandosi in abiti succinti, costumi da bagno e lingerie. Andrea, che ha preso un master in giurisprudenza, commenta: «Piaccio perché sono sincera. Non ho mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica».

andrea abeli 8

Andrea ha avviato la propria agenzia di marketing nel 2014, aiutando modelle e marchi a costruire la propria immagine sui social media. Poi ha deciso di diventare la protagonista del suo account, trasformandosi in una star. L'influencer afferma che ora può guadagnare oltre 4mila euro per un post e ha un sito Web dove i suoi fan si possono abbonare per avere contenuti extra.

andrea abeli 36

«La mia famiglia mi supporta - ha detto Andrea - In questi giorni pubblico foto e video molto pudiche perché penso che Instagram discrimini le donne formose come me. Cerco sempre di combinare umorismo e sex appeal per creare contenuti divertenti».

andrea abeli 32 andrea abeli 35