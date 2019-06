4 giu 2019 19:46

NELLA VITA CI VUOLE DAVVERO CULO – IN FLORIDA UNA LADRA ENTRA IN UN NEGOZIO, RUBA MAGLIETTE E ABITI PER OLTRE 300 DOLLARI E POI ,PER DISTRARRE LA SICUREZZA, SI METTE A TWERKARE, AGITANDO FORSENNATAMENTE LE CHIAPPE VERSO LA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA – LA POLIZIA È A CACCIA DELLE DUE LADRUNCOLE E HA PROMESSO 3MILA EURO A CHIUNQUE RIESCA A INDIVIDUARLE…(VIDEO)