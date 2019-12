LA CARICA DEI 400 (MANAGER) - SE C'È UN MOTIVO PER FAR SOPRAVVIVERE IL GOVERNO SONO LE 400 NOMINE NELLE PARTECIPATE, FRA CUI ENI, LEONARDO ED ENEL, CHE SI FARANNO IN PRIMAVERA. CHE SUCCEDE SE INVECE SI VA AL VOTO - ALLA SFIDA PER LA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA C'È UNA CANDIDATA FORTE, AZZOPPATA PERÒ DALL'AVER DIFESO MONTANTE - FUMATA NERA ALL'ANAS: DOPO L'USCITA DI SIMONINI, I 5 STELLE HANNO FATTO MURO SU CRISTIANO CANNARSA DI CONSIP