31 mar 2022 16:06

UNA VITA NELL'INDIFFERENZA E UNA MORTE NELLA DIFFERENZIATA - LA TREMENDA FINE A EMPOLI DI UN GIOVANE IMMIGRATO SOMALO VENUTO IN ITALIA PER CERCARE LAVORO: SI È ADDORMENTATO IN UN CASSONETTO DELLA SPAZZATURA ED È STATO SCHIACCIATO NEL TRITARIFIUTI - UN CAMION DEGLI ADDETTI L'AVEVA INCONSAPEVOLMENTE PORTATO VIA: SULLA VICENDA LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO PER OMICIDIO COLPOSO, SENZA INDAGATI…