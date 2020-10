10 ott 2020 17:15

LA VITA NON È UN GIOCO – UNA 20ENNE MESSICANA È STATA UCCISA MENTRE FINGEVA DI ESSERE RAPITA IN UN VIDEO SU TIK TOK: DURANTE LA MESSA IN SCENA AL FINTO RAPITORE È PARTITO UN COLPO DI PISTOLA CHE L’HA RAGGIUNTA ALLA TESTA MENTRE ERA LEGATA MANI E PIEDI…