LA VITA SERENELLA DI SUPER-MARIO – “OGGI” RIPESCA ALCUNE FOTO DI MARIO DRAGHI A VILLA BORGHESE NEL 2015 CON LA MOGLIE E IL LORO BRACCO UNGHERESE: UNA PASSEGGIATA PER RICARICARE LE BATTERIE, UN PO’ DI ADDESTRAMENTO CON E POI IL CANE SI… LIBERA. E INTERVIENE SERENELLA CAPPELLO…

mario draghi con la moglie e il cane a villa borghese nel 2015 foto oggi 11

Da www.oggi.it

Mario Draghi decide tutto lui. Dopo gli anni passati alla Banca d’Italia e alla Banca centrale europea, ora è alla guida del governo chiamato a tirare fuori il Paese dal disastro della pandemia, che ha trascinato con sé economia e società. Decide tutto, ma solo se la moglie è d’accordo. La moglie Maria Serena Cappello, detta Serenella, che gli è accanto da una vita. Ed è proprio con lei che il premier ritrova le energie per porter affrontare tutti i dossier più spinosi

SEMPRE LUI – Già, perché quando le cose si fanno ingarbugliate, per una ragione o per l’altra, è sempre Mario Draghi l’uomo chiamato a sbrogliarle. Lo ha fatto da direttore generale della banca d’Italia quando c’era da trattare il nostro ingresso nell’euro. Poi da governatore della Banca d’Italia, quando il nostro Paese era bersaglio delle (solite) speculazioni finanziarie.

mario draghi con la moglie e il cane a villa borghese nel 2015 foto oggi 12

E poi ancora da presidente della Banca centrale europea, quando ha fatto tutto ciò che era necessario (il famoso whatever it takes…) per evitare il fallimento dell’Unione europea, sotto i colpi della crisi economica e finanziaria. Senza dimenticare che l’intera frase pronunciata da Draghi era: “Nei limiti del nostro mandato, la Banca centrale europea è pronta a fare tutto ciò che è necessario per salvare l’Euro. E, credetemi, sarà abbastanza”.

mario draghi con la moglie e il cane a villa borghese nel 2015 foto oggi 13

MOGLIE, DUE FIGLI… E UN CANE – Insomma, un Mario Draghi tutto d’un pezzo. Che trova la sua forza in Serenella, la donna con cui si fidanzò durante le vacanze del 1966 a Stra, tra Padova e Venezia, che sposò nel gennaio del 1973 a Noventa Padovana e che da allora è sempre al suo fianco. Insomma, 55 anni insieme (tra fidanzamento e matrimonio), e due figli, Federica e Giacomo. Oltre al bracco ungherese con cui nel 2015 giocava a Villa Borghese, sempre accanto a Serenella. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi.

