LA VITA SOTTO ATTACCO – UN DOCUMENTARIO MOSTRA LE IMMAGINI ESCLUSIVE DI ALCUNE FAMIGLIE NEWYORKESI ALLE PRESE CON PAURA, ISTERIA E TERRORE DURANTE L’ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE: C’È UNA COPPIA CHE TENTA LA FUGA DA CASA CON IL FIGLIO NEONATO, MA POI SI ACCORGE CHE FUORI C'È L’INFERNO. UNA RAGAZZA RIPRENDE INCONSAPEVOLMENTE LA SUA REAZIONE AL CROLLO DELLA TORRE SUD E UN IMPIEGATO DEL WTC SALVO PERCHÉ ERA IN FERIE… - VIDEO

DAGONEWS

documentario 11 september: life under attack 8

“11 september: Life Under Attack”, nuovo documentario di 90 minuti per ITV, mette in fila una serie di filmati inediti girati da alcune famiglie di Manhattan durante gli attacchi terroristici che hanno sconvolto New York e il mondo.

Tra le persone in preda al terrore c’erano anche Anthony e Kyra Paris, con il figlio neonato Daschiel: erano nel loro appartamento a sei isolati da Ground Zero quando le torri gemelle sono state colpite. Nelle immagini si vedono i due che si agitano mentre scoprono che ormai è troppo tardi per lasciare il palazzo: «C'è polvere e fumo in tutto l'edificio. Non c'è modo di andarcene adesso...» dice Anthony a Kyra.

documentario 11 september: life under attack 2

A pochi isolati da loro anche Andrew Einhorn, un newyorkese che stava registrando l'incidente da Lower East Side, è nel panico: «Non so cosa fare, dove andare. La cosa spaventosa è che semplicemente non sai se è finita... Cos'altro inizierà a saltare in aria?». Ci sono intere famiglie che guardano la tv con lo sguardo atterrito e una ragazza che, inconsapevolmente, ha registrato la sua reazione al crollo della torre sud

documentario 11 september: life under attack 7 documentario 11 september: life under attack 12 documentario 11 september: life under attack 3 documentario 11 september: life under attack 10 documentario 11 september: life under attack 1 documentario 11 september: life under attack 11 documentario 11 september: life under attack 5 documentario 11 september: life under attack 6 documentario 11 september: life under attack 9