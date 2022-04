NELLA VITA PER VOLARE ALTO CI VUOLE CULO! – LIZZO SI MOSTRA COME MAMMA L’HA FATTA SUI SOCIAL E SGUAINA LE MEGA CHIAPPONE SU INSTAGRAM PER SPONSORIZZARE LA SUA NUOVA LINEA DI INTIMO: NEL VIDEO GIRATO SU UNA PISTA DI UN AEROPORTO, LA CANTANTE SCENDE DA UN SUV IN REGGISENO SPORTIVO E CON UN LEGGING CHE LASCIA COMPLETAMENTE SCOPERTO IL LATO B… - VIDEO

SONG OF THE SUMMER COMING 4/14



ARE YOU READY?https://t.co/VwawwhPkrK pic.twitter.com/ESvLNKLZsM — FOLLOW @YITTY (@lizzo) April 10, 2022

Da www.tgcom24.mediaset.it

lizzo 5

I look audaci e osè sono sempre stati il suo fiore all'occhiello e anche questa volta Lizzo è riuscita a sorprendere i suoi follower.

La cantante, 33 anni, ha postato sui social una clip in cui indossa una mise della sua linea di intimo, lanciata nemmeno una settimana fa, mentre sta salendo sul suo jet privato. Occhiali da sole, reggiseno e legging a vita alta tagliati nei punti strategici ovvero davanti, sui fianchi e sul suo leggendario fondoschiena.

lizzo 8

Nel video Lizzo scende dal retro di un SUV nero di lusso e impettita si avvia verso la scaletta del piccolo aereo per poi fermarsi a metà a guardare le telecamere, ammiccante e sensuale da vera femme fatale. In sottofondo le note di una canzone, che la stessa popstar annuncia essere il suo nuovo brano in uscita il 14 aprile: "La canzone dell'estate", la definisce nel post.

Periodo intenso e felice per Lizzo, che oltre al nuovo singolo, ha recentemente lanciato anche una serie tv dal titolo "Watch Out for the Big Grrrls", con riferimento alla sua battaglia contro il body shaming e una linea d'intimo molto sexy e provocante, per taglie forti, che esprima "amore per se stessi, fiducia interiore e abbigliamento quotidiano senza sforzo", come si legge in un comunicato stampa del marchio.

lizzo 7

"Ero stanca di vedere capi modellanti tristi e restrittivi, che letteralmente nessuno voleva indossare. Ho avuto un'epifania e ho deciso di accettare la sfida di permettere alle donne di sentirsi di nuovo bene con se stesse senza doversi scusare per come sono", ha dichiarato la stessa Lizzo.

lizzo 6 lizzo 3 lizzo 2 lizzo 4 lizzo 1 lizzo 10 lizzo 9 Lizzo lizzo 14 lizzo 15 lizzo 17 lizzo 9 lizzo 6 lizzo 12 lizzo 4 lizzo 5 lizzo 11 lizzo 8 lizzo global citizen live