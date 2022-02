VITAMINA D, SALVACI TU! - I RICERCATORI ISRAELIANI HANNO SCOPERTO CHE LA CARENZA DI VITAMINA D AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE IL RISCHIO DI AMMALARSI GRAVEMENTE DI COVID - "ABBIAMO TROVATO STRAORDINARIO E SORPRENDENTE VEDERE LA DIFFERENZA NELLE POSSIBILITA' DI DIVENTARE UN PAZIENTE GRAVE QUANDO SI E' CARENTI RISPETTO A QUANDO NON LO SI E'"...

Dagotraduzione dal Times of Israel

vitamina d

Gli scienziati israeliani affermano di aver raccolto le prove più convincenti fino ad oggi che l'aumento dei livelli di vitamina D può aiutare i pazienti con COVID-19 a ridurre il rischio di malattie gravi o di morte.

I ricercatori della Bar Ilan University e del Galilee Medical Center affermano che la vitamina ha un impatto così forte sulla gravità della malattia che possono prevedere come se la caverebbero le persone se infettate in base a nient'altro che alla loro età e ai livelli di vitamina D.

La mancanza di vitamina D aumenta significativamente i livelli di pericolo, hanno concluso in una nuova ricerca sottoposta a revisione paritaria pubblicata giovedì sulla rivista PLOS One.

integratori vitamina d 1

Lo studio si basa sulla ricerca condotta durante le prime due ondate di virus in Israele, prima che i vaccini fossero ampiamente disponibili e i medici hanno sottolineato che gli integratori vitaminici non erano un sostituto dei vaccini, ma piuttosto un modo per evitare che i livelli di immunità diminuissero.

La carenza di vitamina D è endemica in tutto il Medio Oriente, incluso in Israele, dove quasi quattro persone su cinque sono a basso contenuto di vitamina, secondo uno studio del 2011. Assumendo integratori prima dell'infezione, tuttavia, i ricercatori del nuovo studio israeliano hanno scoperto che i pazienti potevano evitare gli effetti peggiori della malattia.

integratori vitamina d

«Abbiamo trovato straordinario e sorprendente vedere la differenza nelle possibilità di diventare un paziente grave quando si è carenti di vitamina D rispetto a quando non lo si è», ha affermato il dottor Amiel Dror, medico del Galilee Medical Center e Bar Ilan ricercatore che faceva parte del team dietro lo studio.

Ha notato che il suo studio è stato condotto prima dell'Omicron, ma ha affermato che il coronavirus non cambia fondamentalmente tra le varianti da negare l'efficacia della vitamina D.

vitamina d 9

«Quello che stiamo vedendo quando la vitamina D aiuta le persone con infezioni da COVID è il risultato della sua efficacia nel rafforzare il sistema immunitario per affrontare i patogeni virali che attaccano il sistema respiratorio», ha detto al Times of Israel. «Questo è ugualmente rilevante per Omicron come lo era per le varianti precedenti».

Le autorità sanitarie in Israele e in molti altri paesi hanno raccomandato integratori di vitamina D in risposta alla pandemia di coronavirus, sebbene i dati sulla sua efficacia siano stati scarsi fino ad ora.

A giugno, i ricercatori hanno pubblicato risultati preliminari che mostrano che il 26% dei pazienti affetti da coronavirus è morto quando era carente di vitamina D subito prima del ricovero, rispetto al 3% che aveva livelli normali di vitamina D.

vitamina d 8

Hanno anche determinato che i pazienti ricoverati che erano carenti di vitamina D avevano in media 14 volte più probabilità di finire in condizioni gravi o critiche rispetto ad altri.

Mentre la comunità scientifica ha riconosciuto l'importanza dei risultati, sono emerse domande sul fatto che le recenti condizioni di salute tra i pazienti potessero distorcere i risultati.

È stata sollevata la possibilità che i pazienti potessero soffrire di condizioni che riducono i livelli di vitamina D e aumentano la vulnerabilità a malattie gravi da COVID-19, il che significa che la carenza di vitamina sarebbe un sintomo piuttosto che un fattore che contribuisce alla gravità della malattia.

vitamina d 7

Per azzerare questa possibilità, il team di Dror ha approfondito i dati, esaminando i livelli di vitamina D di ciascuno dei suoi pazienti nel periodo di due anni prima dell'infezione da coronavirus. Hanno scoperto che la forte correlazione tra livelli sufficienti di vitamina D e capacità di combattere il coronavirus è ancora valida e il livello di maggiore pericolo nei loro risultati preliminari è rimasto quasi identico.

«Abbiamo verificato una serie di intervalli di tempo e abbiamo scoperto che ovunque si guardi nei due anni precedenti l'infezione, la correlazione tra vitamina D e gravità della malattia è estremamente forte», ha affermato Dror.

vitamina d 6

«Poiché questo studio ottiene un quadro così buono dei livelli di vitamina D dei pazienti, osservando un ampio lasso di tempo anziché solo il periodo di ricovero, offre un supporto molto più forte di qualsiasi altra cosa vista finora, sottolineando l'importanza di aumentare i livelli di vitamina D durante la pandemia», ha aggiunto.

Una marea di dubbi e affermazioni sui rimedi naturali al coronavirus, inclusa una teoria secondo cui gli israeliani si sarebbero immunizzati con limoni e bicarbonato di sodio, hanno lasciato alcuni scettici riguardo alle affermazioni sulle vitamine che scongiurano il virus.

Ma Dror ha insistito sul fatto che la ricerca del suo team ha mostrato che l'importanza della vitamina D non si basava su dati incompleti o imperfetti.

vitamina d 4

«Le persone dovrebbero imparare da questo che gli studi che indicano l'importanza dell'assunzione di vitamina D sono molto affidabili e non si basano su dati distorti», ha detto. «E sottolinea il valore di tutti coloro che assumono un integratore di vitamina D durante la pandemia, che, consumato in quantità ragionevoli secondo i consigli ufficiali, non ha alcun aspetto negativo».