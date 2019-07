LE VITE DEGLI ALDRIN – PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEI COMPLOTTISTI BASTA UN CAZZOTTO DI BUZZ ALDRIN! - SPUNTA UN VECCHIO VIDEO IN CUI SI VEDE IL SECONDO UOMO A TOCCARE IL SUOLO LUNARE PRENDERE A PUGNI UN NEGAZIONISTA DELL’ALLUNAGGIO – ACCUSATO DI ESSERE UN CODARDO, BUGIARDO E LADRO, L’ALLORA 72ENNE BUZZ CHIARISCE LA QUESTIONE CON UN DESTRO IN FACCIA MEJO DI BUD SPENCER – VIDEO

Now that it's officially the 50th anniversary of the moon landing, here's a lovely video of Buzz Aldrin punching a conspiracy theorist in the face. pic.twitter.com/xz1Nb0e9m7 — James Hasson (@JamesHasson20) 20 luglio 2019

Paolo Ricci Bitti per www.ilmessaggero.it

buzz aldrin 2

Quando ci vuole ci vuole, tanto è vero che Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sulla Luna, non ha riportato alcuna conseguenza penale per quel pugno sferrato al volto di un tipo che crede che le missioni Apollo siano un inganno ordito dal governo americano con la complicità della Nasa e degli studios di Hollywood.

buzz aldrin prende a pugni un complottista

Opinione più che legittima, per quanto non sostenuta da prove, ma comunque da non impugnare come una clava aggredendo l'anziano astronauta in pubblico accusandolo di essere «un codardo, un bugiardo e un ladro». Pesanti calunnie che hanno innescato il destro dell'eroe dell'Apollo 11, come registrato in un video diffuso in questi giorni durante i quali si ricorda il 50° anniversario della conquista della Luna. Un video visto e twittato da oltre due milioni di persone in poche ore.

buzz aldrin

buzz aldrin prende a pugni un complottista 3

In realtà l'episodio è del 2002 e riguarda, come riporta Usa Today, Bart Sibrel, del Tennesee, che all'epoca aveva 38 anni, così come Buzz Aldrin di anni ne aveva allora 72 quando reagì con le maniere forti a quelle assurde accuse espresse con tanta e immotivata veemenza nei confronti per di più di una persona di quell'età. La polizia lasciò poi perdere ritenendo, con coerenza, che il pluridecorato Aldrin fosse stato provocato.

buzz aldrin sulla luna

In questi giorni dedicati all'epopea lunare la vicenda è stata rievocata andando a ricercare lo stesso Sibrel che non ha cambiato idea sulla cospirazione che avrebbe coinvolto 400mila persone per fingere di mandare l'uomo sulla Luna persino con la complicità indiretta anche dei russi che seguirono in diretta lo sbarco con le loro sonde senza poter fare altro che ammettere la sconfitta.

il complottista lunare bart sibrel mike pence buzz aldrin buzz aldrin 4 buzz aldrin 3 buzz aldrin sulla luna 1 SPECIALE LUGLIO I PERSONAGGI PI RAPPRESENTATIVI DEGLI USA BUZZ ALDRIN buzz aldrin buzz aldrin esce dal modulo lunare della spedizione apollo 11 buzz aldrin contro first man 1 buzz aldrin sulla luna 21 luglio 1969 buzz aldrin contro first man 2 buzz aldrin 1 buzz aldrin pronto al decollo buzz aldrin a milano buzz aldrin 2 buzz aldrin prende a pugni un complottista 4 buzz aldrin prende a pugni un complottista 1 buzz aldrin buzz aldrin prende a pugni un complottista 2 il complottista lunare bart sibrel 1 buzz aldrin