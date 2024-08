LE VITTIME DEL BAYESIAN HANNO PROVATO DISPERATAMENTE A SALVARSI - I CADAVERI SONO STATI TROVATI TUTTI SUL LATO SINISTRO DELLO YACHT: STAVANO CERCANDO BOLLE D’ARIA PER CONTINUARE A RESPIRARE. IL VELIERO È AFFONDATO DI POPPA E POI SI È ADAGIATO SUL FIANCO DESTRO – TRA I MOLTI ERRORI DELL’EQUIPAGGIO, FATALE POTREBBE ESSERE STATO AVER TENUTO IL PORTELLONE DI POPPA APERTO: DA LÌ POTREBBE ESSERE ENTRATA UN’ENORME QUANTITÀ D’ACQUA… - L’INUSUALE ATTACCO DEL PROCURATORE DI TERMINI IMERESE ALLA LEGGE CARTABIA: “È UN OSTACOLO ALLA LIBERA INFORMAZIONE PERCHÉ…”

YACHT AFFONDATO: A PICCO DI POPPA, SEI VITTIME IN DUE CABINE

(AGI) - Il veliero e' affondato di poppa e poi si e' adagiato sul fianco destro, e delle sei vittime trovate nel Bayesian, 5 erano tutte nella prima cabina sul lato sinistro; Hannah Lynch in un'altra cabina , "nella parte piu' alta del veliero, sempre sul lato sinistro".

Lo ha detto Girolamo Bentivoglio, nuovo comandante dei vigili del fuoco di Palermo, nel corso della conferenza stampa nel palazzo di giustizia di Termini Imerese sull'affondamento del Bayesian. Un ruolo potrebbero avere avuto dunque il portellone di poppa che potrebbe essere stato tenuto aperto favorendo l'ingresso di una enorme quantita' d'acqua determinando l'inabissamento.

"Questo e' uno degli aspetti cruciali oggetto di indagine e accertamenti", ha detto il pm Raffaele Cammarano.

NAUFRAGIO BAYESIAN, “MORTI PERCHÉ DORMIVANO”. IL PM ATTACCA LA LEGGE CARTABIA: "OSTACOLA LA LIBERA INFORMAZIONE"

Le vittime del Bayesian sono state trovate tutte sul lato sinistro della barca: cercavano bolle d'aria per continuare a respirare. Ma poi non ce l'hanno fatta ugualmente. Il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio lo ha detto stamane. «I primi 5 corpi sono stati trovati nella prima cabina sul lato sinistro e l'ultimo corpo nella terza cabine sempre sul lato sinistro», ha spiegato.

Segno che le persone che erano a bordo della imbarcazione hanno capito quello che stava accadendo e probabilmente hanno anche percepito che per loro era difficilissimo salvarsi.

«La Procura di Termini Imerese ha iscritto un fascicolo, allo stato nei confronti di ignoti, ipotizzando il reato di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo ma siamo solo in una fase iniziale. Non escludiamo che ci siano sviluppi che potrebbero essere di qualunque tipo», ha poi aggiunto il procuratore.

E ancora: «Il naufragio è stata tragedia gravissima nell'ambito della quale abbiamo avuto la fortuna di avere la collaborazione di alcuni reparti dei vigili del fuoco che hanno avuto un coraggio eccezionale compiendo operazioni per niente facili. Alla struttura va il nostro ringraziamento e il massimo riconoscimento per il valore dimostrato. Così come alla Guardia Costiera e alle altre forze dell'ordine».

All’inizio dell’incontro stampa, il procuratore Cartosio ha attaccato la legge Cartabia, «ostacolo alla libera informazione»: «In questi giorni mi sono trincerato nel silenzio, non ho risposto alle domande rivolte dai giornalisti, ma l'ho fatto semplicemente perché è giusto che si sappia che in Italia non è consentito fare diversamente, perché il decreto 106 del 2006 vieta al procuratore della Repubblica di fare dichiarazioni se non in occasioni particolari.

Si possono utilizzare solo il comunicato stampa e la conferenza stampa. La legge crea ostacoli notevoli all'attività della libera informazione, ma credo che tutti i cittadini, anche i magistrati, sono tenuti a rispettare le leggi anche quando non piacciono, ecco perché non ho potuto dire nulla. Spero ci sia comprensione», ha detto.

[…] «La nave è affondata prima di poppa e poi si è adagiata sul lato», ha detto Girolamo Bentivoglio Fiandra, comandante dei vigili del fuoco di Palermo. «Abbiamo trovato i primi 5 corpi nella prima cabina sul lato sinistro e l'ultimo corpo nella terza cabina lato sinistro. In totale sei cabine, tre nel lato destro e tre nel lato sinistro».

E ancora il procuratore: «Si è trattato di un evento repentino e improvviso. Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera. Il Bayesian non è stato investito da una tromba marina d'aria ma "da un downburst". […] «La notte del naufragio c'era in plancia di comando un uomo dell'equipaggio. L'attività di indagine è tesa proprio a capire cosa sia successo».

«Il capitano del veliero James Catfield sarà risentito dai magistrati», ha aggiunto Cartosio. «Dovremmo ancora fargli delle domande e ci aspettiamo che prima di lasciare l'Italia attenda l'esito degli accertamenti», ha aggiunto.

«I membri dell'equipaggio non sono stati sottoposti ad alcoltest e drug test. Erano molto provati sotto choc e necessitavano di cure». Lo ha detto Raffaele Cammarano pm di Termini Imerese che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian.

Quindi il procuratore: «Per la conclusione delle indagini sarà fondamentale il recupero del relitto ai fini dell'accertamento delle responsabilità. Ma il passaggio del fascicolo dal registro ignoti a noti non dipende solo dal recupero del veliero, ma da tutta una serie di accertamenti e valutazioni che vanno fatte: potrebbe succedere che iscriviamo qualcuno nel registro degli indagati anche molto prima del recupero del veliero», ha detto Cartosio, sull'affondamento dela Bayesian. […]

