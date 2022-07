LA VITTORIA DELL'ULTRA CASTA – I TASSISTI ESULTANO: LA CRISI DI GOVERNO FA RINVIARE L’ESAME DELL’ARTICOLO 10 DEL DDL CONCORRENZA A LUNEDÌ. COMUNQUE SI STAVA ANDANDO VERSO UNA MODIFICA DELLA NORMA. IN PIAZZA A ROMA HANNO FESTEGGIATO NELL’UNICO MODO CHE CONOSCONO: FACENDO CASINO CON I PETARDI E URLANDO. ORA SMETTERANNO DI ROMPERE I COGLIONI E TORNERANNO FINALMENTE A LAVORARE?

protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 4

(ANSA) - Diversi cori di esultanza si sono alzati dai manifestanti che occupano Via del Corso per protestare contro la liberalizzazione del settore taxi. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali l'esame dell'art. 10 del ddl concorrenza sarebbe stato rinviato a lunedì. Proseguono intanto le interlocuzioni nella maggioranza e tra governo e Parlamento per trovare una soluzione. Intanto in strada sono riprese forti esplosioni di petardi.

protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 5 protesta dei tassisti a roma 1 protesta dei tassisti a roma 5 protesta dei tassisti a roma 4 protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 2 protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 3 protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 7 protesta dei tassisti a roma 3 protesta dei tassisti a roma 2 protesta dei tassisti davanti a palazzo chigi 6 il leghista claudio durigon con i tassisti davanti a palazzo chigi