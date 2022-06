VIVI LA VIDA LOCA... MA ALMENO PAGA! - RICKY MARTIN E' STATO TRASCINATO IN TRIBUNALE DALLA SUA EX MANAGER, REBECCA DRUCKER - LA DONNA SOSTIENE CHE IL CANTANTE NON LE VUOLE VERSARE I 3 MILIONI DI DOLLARI DI COMMISSIONI CHE HA MATURATO DURANTE LA LORO COLLABORAZIONE - E MINACCIA DI RACCONTARE "LE SCONSIDERATE AZIONI" A CUI HA ASSISTITO, TRA UN "INCIDENTE A DUBAI" DEL 2018 E "UN'ACCUSA DEL 2020 CHE AVREBBE POTUTO METTERE FINE ALLA SUA CARRIERA"...

Dagotraduzione da Deadline

ricky martin

L’ex manager di Ricky Martin, Rebecca Drucker, ha avvisato la star: paga o te ne pentirai. In particolare, Drucker chiede di vedersi riconosciuti i 3 milioni di dollari in commissione non pagate che il cantante le deve. Almeno così è scritto nella sua denuncia, presentata ieri alla Corte Superiore di Los Angeles.

«Rebecca Drucker ha salvato la carriera di Ricky Martin» è scritto nella denuncia di 15 pagine della manager. «C’è solo un problema: Martin ha rifiutato completamente e maliziosamente di pagare a Rebecca i milioni di dollari in commissioni che le doveva in base al loro contratto di gestione».

RICKY MARTIN E JWAN YOSEF

Negli atti, è scritto anche che «ora Martin ha minacciato Rebecca e sta tentando di costringerla a firmare un accordo con una clausola di non divulgazione per mettere a tacere Rebecca sul comportamento aberrante di Martin, a cui ha assistito e che ha sopportato».

Le commissioni non pagate tra i rappresentanti e i loro clienti sono un sottogenere virtuale e silenzioso del tribunale. Ma, nel caso di Martin e Drucker, la seconda vuole chiaramente e senza mezzi termini che il primo sappia che «non sarà messa a tacere». «Per anni ha protetto Martin dalle conseguenze delle sue sconsiderate azioni. Rebeeca lo ha fatto non solo perché era la sua manager, ma anche perché pensava che Martin fosse un suo caro amico» si legge nella causa intentata dagli avvocati Joshua M. Rosenberg e Armound Goorchian.

ricky martin

Drucker e i suoi avvocati hanno fatto ben poco per nascondere il fatto che credono di avere le carte in regola su Martin se non viene a più miti consigli: affermazioni di un «ambiente di lavoro tossico», un «incidente particolarmente brutto a Dubai che ha coinvolto Martin e il suo rappresentante Vega» nel 2018, una «vita personale… allo sbando», ecc. A cui si aggiunge il pezzo forte: «un’accusa del 2020 che potenzialmente avrebbe messo fine alla sua carriera».

ricky martin

Rebecca infatti non solo ha agito per far avanzare la carriera di Ricky Martin, ma ha anche prestato servizi per proteggerla. A settembre 2020, Martin ha ricevuto una lettera da un avvocato molto rispettato di Los Angeles, in California. Rebecca era in piedi accanto a Martin quando ha letto per la prima volta la lettera del legale. In quella missiva, l’avvocato minacciava di presentare pubblicamente una denuncia legale contro Martin se non avesse pagato per risolvere un reclamo contro di lui. Dopo aver letto la lettera, Martin è crollato. Ha espresso a Rebecca il suo timore che, se questa minaccia avesse avuto seguito, le conseguenze per la sua carriera sarebbero state disastrose.

ricky martin si fa applicare trucco sulle chiappe set di versace

Rebecca ha rapidamente chiamato uno dei migliori avvocati difensori di Los Angeles, e, affidandosi al consiglio di Rebecca, Martin ha assunto l’avvocato per difendersi e alla fine la minaccia non ha mai visto la luce. Ancora una volta, Rebecca ha salvato la carriera di Martin con gli eccezionali servizi manageriali di consulenza che gli ha fornito durante questo calvario.

Anche se questo potenziale scandalo rimane sotto chiave, è improbabile che avvocati come Rosenberg e Ghoorchian rilascino una dichiarazione con «accuse di fine carriera» a meno che non abbiano qualcosa di serio a sostenerla.

ricky martin

Tuttò ciò che Rosenberg ha detto ieri fuori dal tribunale è stato: «questa denuncia graffia solo la superficie. Rebeeca non vede l’ora di passare la sua giornata in tribunale e di spiegare le sue affermazioni a una giuria».

Intanto Martin è pronto a pubblicare presto un EP di accompagnamento al suo EP vincitore di un Latin Grammy, reciterà nella prossima serie Apple TV+ Mrs American Pie. La commedia scritta da Abe Sylvia e diretta da Tate Taylor presenta anche artisti del calibro di Carol Burnett, Kristen Wiig, Josh Lucas, Allison Janney e Leslie Bibb.

ricky martin ricky martin