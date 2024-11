17 nov 2024 17:50

VIVO, MORTO O MALCOLM X – LA FAMIGLIA DELL’ATTIVISTA PER I DIRITTI CIVILI FA CAUSA ALLA CIA, ALL’FBI E ALLA POLIZIA DI NEW YORK ACCUSANDOLE DI AVER COSPIRATO PER ASSASSINARE MALCOLM X, NEL 1965 – NELLA CAUSA DA 100 MILIONI, IL RAPPORTO DELLE FORZE DI POLIZIA E D’INTELLIGENCE VIENE DEFINITO “CORROTTO E ILLEGALE” VISTO CHE GLI AGENTI AVREBBERO "NASCOSTO, PROTETTO E FACILITATO L'ASSASSINIO" - PER LA MORTE DELL'ATTIVISTA FURONO ARRESTATE TRE PERSONE, DI CUI DUE SCAGIONATE NEL 2021...