17 lug 2019 11:59

VIVO SEMPRE INSIEME AI MIEI CAPELLI – UN 63ENNE INDIANO HA DICHIARATO DI NON TAGLIARSI E LAVARSI I CAPELLI DA 40 ANNI DOPO CHE DIO GLI È COMPARSO IN SOGNO PER ORDINARGLI DI NON TOCCARLI PIÙ – L’UOMO E LA SUA CHIOMA, INTRECCIATA IN UN MEGA DREAD, SONO DIVENTATI UN’ATTRAZIONE PER TURISTI MENTRE I SUOI COMPAESANI LO VEDONO COME UNA SPECIE DI SANTONE…