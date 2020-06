VIZIO CAPITALE – ESCORT, ARABI UBRIACHI E NAZI RAPPER, MASSAGGIATRICI CINESI AI TEMPI DEL COVID: IL GIORNALISTA SALVATORE DAMA RACCONTA L’ALTRA FACCIA DI ROMA NEL SUO ROMANZO D’ESORDIO, “FORESTERIA (FOR HYSTERIA)” - PROTAGONISTA “IL PROTEINA” ALLE PRESE CON UN’UMANITÀ FOLLE: COME LA TRANS MEGLIO CONOSCIUTA COME “ELISABETTA FRANCHI” IN CONTINUO DIALOGO MENTALE CON CHIARA FERRAGNI…

Irene Cosul Cuffaro per “la Verità”

Un ex giornalista che per campare gestisce appartamenti per turisti aiutato da un corollario di personaggi improbabili, l'arrivo del Covid e, sullo sfondo, la descrizione di una Roma sempre capace di lasciar trapelare la sua malinconia e la sua indiscutibile bellezza.

Questa la cornice di Foresteria [For Hysteria], romanzo d'esordio del cronista parlamentare Salvatore Dama che, con uno stile politicamente scorretto, brillante e ironico, racconta cosa è costretto a vedere ogni giorno Alex, detto «il Proteina», host di Airbnb: clienti capricciosi, incontentabili, emiratini ubriaconi, prostitute, amanti, pornomani, colombiane violente e cinesi con il Covid.

Nello scontro quotidiano con tanta varietà umana, il protagonista ha al suo fianco dei collaboratori che farebbero invidia alla compagnia di Mark Renton in Trainspotting: la italocinese Gin, personal assistant degli ospiti asiatici e piazzista di capi firmati tarocchi.

Ma solo quando non è ubriaca o non ha da fare nel centro massaggi di via Milano, dove è nota come «mano de Dìos»; Babatunde, figlio di un diplomatico nigeriano, aspirante rapper sovranista semifamoso su Youtube per i suoi testi anti immigrati; Aniello Russo, meglio conosciuta come «Elisabetta Franchi», trans napoletana autoproclamatasi personal shopper, in continuo dialogo mentale con Chiara Ferragni, sua migliore amica immaginaria; la Madama, ricca palazzinara bullizzata dalle amiche snob di Roma Nord e madre del nazi rapper nero; Mister Shit, tecnico esperto nello sturare i bagni intasati dai turisti e psicoterapeuta amatoriale di scuola freudiana.

Il linguaggio è volutamente volgare, ma in perfetta armonia con il contesto raccontato, fatto di vizi, furberie, piccole truffe ai danni di ingenui asiatici in visita e completato dalla rassegnazione di Alex, ex giornalista salutista che alla carta stampata ha preferito la sharing economy, attirato dall'abbaglio dei soldi facili, ma ritrovatosi invece ad arrivare a stento a fine mese.

Foresteria [For Hysteria] è un romanzo pubblicato in self publishing. Si trova disponibile online, su tutte le piattaforme, in formato cartaceo ed ebook, e in 4.500 librerie fisiche su ordinazione.Ma chi lo leggerà e si affezionerà alla banda ciancicata descritta abilmente da Dama potrà leggere ogni mese dei capitoli aggiuntivi sulla piattaforma online Patreon, al costo di abbonamento di 3 euro.

L'autore, avendo in comune con il protagonista anche il pragmatismo, ha deciso inoltre di sperimentare nuove forme di promozione, come spiega lui stesso: «Secondo l'Istat, il 70 per cento delle donne, tra i 19 e i 35 anni, legge almeno un libro all'anno. Allora mi sono chiesto: dove intercettare agevolmente questo target di lettrici senza dover pianificare una costosa campagna di inserzioni? Su Tinder, ovviamente».

