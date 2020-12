Dagonews

Fidanzata: quella che sta andando a letto con la stessa persona da più del periodo di incubazione del Covid

alberto genovese 2

Ex fidanzata: quella che per un periodo continuativo superiore alla quarantena stabilita dal Dpcm è andata a letto con la stessa persona e “ci siamo voluti bene”

Habitué: quella che è andata casualmente in piscina, ha visto che si consumava droga e poi è tornata “dieci o venti volte” alle feste

Ospite: ragazza nell’elenco degli amici di Genovese o altri invitata con un messaggio che “non aveva capito”

ALBERTO GENOVESE

Imbucata: amica della ragazza invitata con un messaggio che invia un WhatsApp per chiedere se può venire anche lei alla festa

Modella: quella che ha lasciato il suo book a una delle molte agenzie (farlocche) di modelle

Amica della modella: quella che vorrebbe fare la modella, ma non c’ha il fisico ed è tuttavia disposta a pippare come la modella ufficiale

Aspirante modella o modellina: quella che deve ancora consegnare il book a una delle agenzie (farlocche) di modelle ma ha già fatto uno shooting con sedicente fotografo di moda che le ha messo le mani addosso

ALBERTO GENOVESE DANIELE LEALI

Ragazza immagine che non la dà: quella che si fa pagare per non fare un cazzo e aspetta la grande occasione (dice)

Ragazza immagine che la dà: quella che si fa pagare per non fare un cazzo ma non aspetta solo la grande occasione

Violentata: ragazza che è stata con Genovese ma “non si ricorda più nulla”

genovese

Escort d’occasione: quella che ufficialmente la dà per una sera o la darebbe

Escort di professione: quella che la dà sempre a conclusione di una serata

Prostituta: quella che non fa festa, la dà e basta con corrispettivo economico prepagato (ma sembra assente alle feste private milanesi)

Cubista: quella che balla in discoteca ma che balla anche alle feste private

Cocainomane: quella che va alle feste perché vuole assumere droga (senza pagarla)

alberto genovese

Sballone: quelle che

prendono da sole la droga dello stupro

Vip: giovane della quale si conosce persino il nome se si segue attentamente il Grande Fratello

Consumatrice saltuaria: quella che assume droga solo se lo fanno gli altri

Festante: quella che, a Milano, lo sanno tutti “la cosa che ha più valore è la festa figa”

ALBERTO GENOVESE alberto genovese genovese 4 alberto genovese alberto genovese ALBERTO GENOVESE FABRIZIO CORONA OSPITE DI MASSIMO GILETTI SUL CASO GENOVESE alberto genovese alberto genovese genovese quarto grado 2 alberto genovese