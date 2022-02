8 feb 2022 11:09

VLAD, CHE SBALLO! – IN LIBIA È STATO SEQUESTRATO UN CARICO DI 35 CHILI DI HASHISH CON SOPRA STAMPATO IL FACCIONE DI VLADIMIR PUTIN – GLI STUPEFACENTI SONO STRATI TROVATI NELL’AREA DI TOKRA DA DUE CITTADINI LIBICI, CHE HANNO ALLERTATO LE FORZE DELL’ORDINE - ALCUNI ORGANI DI STAMPA LOCALI HANNO PRESO SPUNTO DAL SEQUESTRO PER ACCENDERE I RIFLETTORI SUL RUOLO DELLA RUSSIA IN LIBIA, DOVE SONO ATTIVI I MERCENARI DEL GRUPPO RUSSO WAGNER…