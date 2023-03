17 mar 2023 18:31

VLADIMIR PUTIN E' UFFICIALMENTE RICERCATO! - LA CORTE DELL'AJA HA EMESSO UN MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE CONTRO PUTIN PER CRIMINI DI GUERRA: È ACCUSATO DI AVER DEPORTATO MIGLIAIA DI BAMBINI UCRAINI IN RUSSIA IN CAMPI DI RIEDUCAZIONE E POI AFFIDATI A FAMIGLIE PER L’ADOZIONE - SAREBBERO ALMENO 6 MILA I MINORENNI, TRA I 4 MESI E I 17 ANNI, TRASFERITI IN RUSSIA NELL'ULTIMO ANNO. INDIVIDUATI 43 CENTRI DI RIEDUCAZIONE – LA REPLICA DI MOSCA: “IL MANDATO NON HA ALCUN VALORE LEGALE”. MEDVEDEV: “È CARTA IGIENICA”