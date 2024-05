VOGLIO ANDARE A CASA. MA LA CASA DOV’È? – GLI ITALIANI NON RIESCONO PIÙ A COMPRARE CASA: NEGLI ULTIMI DUE ANNI L’INFLAZIONE, L’EROSIONE DEI RISPARMI E I TASSI DEI MUTUI ALLE STELLE HANNO COSTRETTO MIGLIAIA DI PERSONE A RINUNCIARE ALL’ACQUISTO, OPTANDO PER L’AFFITTO – L’EFFETTO IMMEDIATO È STATO UN BALZO IN AVANTI DEL PREZZO DEGLI AFFITTI, MA C’È DI PIÙ: SE NON SI HANNO LE GARANZIE SI RISCHIA DI RIMANERE SENZA UN TETTO SULLA TESTA VISTO CHE…

Estratto dell’articolo di Benedetta Vitetta per “Libero quotidiano”

acquisto casa 6

Negli ultimi due anni il caro inflazione, l’erosione della capacità di risparmio e i tassi hanno ridotto (parecchio) il potere d’acquisto di diversi milioni di italiani. E così il sogno di acquistare una casa è diventato un vero e proprio tabù da ritirare fuori dal cassetto dei desideri solo quando lo scenario economico inizierà di nuovo a cambiar rotta.

Ecco che, quindi, per andare avanti l’opzione più gettonata è diventata l’affitto.

acquisto casa 5

E, fiutato l’affare, i locatori hanno immediatamente iniziato ad alzare i prezzi utilizzando le loro abitazioni in affitto per integrare i redditi ma con una maggior attenzione alle garanzie da parte dei locatari.

Questo, in estrema sintesi, è quello che è emerge dall’Osservatorio affitti, realizzato da Nomisma per conto di Crif e in collaborazione con Confabitare.

acquisto casa 4

Gli operatori del comparto immobiliare prevedono nel primo semestre di quest’anno il segno meno davanti al numero di compravendite nel Paese, mentre sul fronte della locazione le attese sono di stabilità, sia per i contratti sia anche per i canoni.

E l’istantanea scattata dagli esperti di Nomisma mostra che ben il 42% dei locatari decide per l’affitto proprio perché la propria condizione economica ad oggi - rappresenta un vero ostacolo all’acquisto di un’abitazione. Una condizione che risulta quasi un obbligo soprattutto per le famiglie monogenitoriali con almeno un figlio minore (30%), così come un terzo circa delle persone sole con meno di 65 anni vive in case non di proprietà, infine scelgono l’affitto anche tutti coloro che hanno un reddito contenuto o, pressoché, inesistente.

acquisto casa 3

[…] Come già detto, se la maggior parte dei locatori affitta una casa per incrementare il reddito, dalla ricerca emerge che riguardo all’uso di abitazioni di proprietà, oltre a quella di abitazione o vacanza, il 51% dei proprietari dichiara di avere immobili locati, il 10% usa l’abitazione per affitti brevi turistici, per lo più per evitare difficoltà di sfratto sugli affitti a lungo termine e aver minori vincoli

acquisto casa 2

[…] Secondo una recente indagine di Idealista nel I trimestre 2024 l’aumento medio degli affitti su scala nazionale è stato del 5,3 per cento. I rincari maggiori si sono registrati a Treviso (11%), Roma (8,8%), Bergamo (7,9%), Palermo (7,5%) e Napoli (7,3%). In controtendenza Milano (+1,7%) e Firenze (+1,6%) che hanno avuto rimbalzi più contenuti. Ma nonostante questo restano in vetta per gli affitti più cari d’Italia. [...]

acquisto casa 1