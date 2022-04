2 apr 2022 20:15

VOGLIONO FARE I CRIMINALI MA SONO SOLO DEI SOCIAL CAZZONI – A ROMA UN 19ENNE È STATO ARRESTATO PER RAPINA A MANO ARMATA A VIA VENETO DOPO ESSERE STATO RICONOSCIUTO DAI TATUAGGI E I VIDEO SU TIKTOK E I TATUAGGI – AVREBBE PRIMA TELEFONATO AL TITOLARE, MOSTRANDO INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN OROLOGIO, POI QUANDO È ARRIVATO LO HA MINACCIATO CON UNA PISTOLA E COSTRETTO DARGLI 6 OROLOGI 40MILA EURO IN CONTANTI – LA POLIZIA È RISALITA AL PROFILO SOCIAL DEL RAGAZZO GRAZIE AL NUMERO DI CELLULARE E POI…