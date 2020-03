VOI CHIUSI IN CASA E I DIPENDENTI RAI A GIOCARE ALLEGRAMENTE A TENNIS – IL VIDEO DI "STRISCIA LA NOTIZIA" DAL CENTRO SPORTIVO DI TOR DI QUINTO – INTANTO A VIALE MAZZINI SI SONO ACCORTI CHE LA PROGRAMMAZIONE NON FUNZIONAVA E HANNO RIVOLUZIONATO IL PALINSESTO. MA IL PROBLEMA RESTA: LE PERSONE HANNO BISOGNO DI ALLEVIARE LA QUARANTENA CON PROGRAMMI LEGGERI E INTRATTENIMENTO – VIDEO

Mario Ajello per “il Messaggero”

Non ci resta che la tivvù. Ma quale tivvù, nell'infinita quarantena casalinga da Coronavirus? La Rai deve essersi accorta - e il governo non ha mancato di farglielo notare - che la sua programmazione non funziona. E allora, si cambia tutto. Rivoluzione nel palinsesto: adieu Balivo, adieu Isoardi, il debutto di Ballando con le stelle può attendere, e più cultura e vai con le commedie di De Filippo e oggi Alberto Angela su Rai1 in prima serata racconta la principessa Sissi e la voce dell'imperatore Francesco Giuseppe sarà di Gigi Proietti.

Ma il problema resta. Perché non resta che aggrapparsi al telecomando, sperando che sia un vaccino ma almeno è un passatempo, in questi tempi tremendi. Oggi la pena casalinga, e non solo per i più giovani, può essere alleviata non certo dai soliti talk show - in cui l'intrattenimento prevale spesso sull'informazione, anche su La7 di Gruber e dintorni i soliti salottini più o meno adattati al tema nuovo - ma dal super evento Celebrity Hunted. Il reality di Amazon Prime dove i vip - da Totti a Fedez, da Santamaria ad altri - devono scappare dai servizi segreti e nascondersi da alla minaccia. Che non è il Coronavirus. E riusciranno i nostri eroi in fuga a dare agli italiani un po' di svago dal pensiero fisso del contagio?

MORBO UBER ALLES

La tivvù ansiogena da morbo, o quella pittoresca modella Al Bano in vesti da contadino pugliese che su Canale 5 avverte: «Contro la malattia abboffiamoci di sole incontaminato», o quella privata e provata dalla mancanza di partite di calcio, vive la difficoltà di darsi un senso benefico, cioè di intrattenere le famiglie costrette ad ammassarsi a casa, compresi gli animali domestici, è di non fare annoiare gli italiani ma neanche allontanarli troppo dalla gravità del momento. Mica facile riuscirci,mutanti è vero che ieri un Cda straordinario si è svolto a Viale Mazzini.

Rai2, con il nuovo direttore Ludovico Di Meo, ha deciso di puntare sui ragazzi che in mancanza di scuola possono riscoprire la tivvù. E giù cartoni, e vai con 44 gatti, sui documentari sul mondo animale firmati Bbc e Zdf. Per non dire dell'offensiva di Rai Storia, di Rai Cultura, di Rai5 con il teatro, il balletto , la lirica, la letteratura.

Chissà a quanti mancherà la Prova del cuoco in cui, a dispetto dell'emergenza epocale, ha vinto finora lo «stinco di maiale. 300 grammi di fagioli borlotti, una costa di sedano, una carota, una cipolla, 100 grammi di passata di pomodoro, 300 grammi pancetta un bicchiere vino rosso, alloro, rosmarino, prezzemolo, olio quanto basta» ed evviva: «In questo periodo passato in casa abbiamo tanto tempo per riscoprire la passione e le nostre bellissime tradizioni».

SCENA CULT

Ma è anche il tempo in cui, finalmente insieme, genitori e figli si godono, si fa per dire, il Grande Fratello Vip. In particolare la sua scena cult, quella in cui il conduttore e un medico vanno nella cada e avvertono i personaggi rinchiusi dall'8 gennaio: «Fuori di qui, impazza un'epidemia». E almeno loro non saranno mai positivi al tampone che non li riguarda. Infatti sono oggetto d'invidia.

Impazzano le serie e The Hunters, con Al Pacino che da là caccia ai vecchi nazisti, diventa un po' agli degli spettatori concentrati sul virus, il salvatore del mondo. Più lui o Burioni? Ma occhio a Pinuccio. A chi? E la web star, sbarcata anche su grande schermo. È andato al circolo sportivo della Rai e ha immortalato la situazione: gli altri luoghi ricreativi d'Italia sono chiusi per decreto ma qui nell'impianto di Tor di Quinto si gioca allegramente a tennis e a pallone.

I soliti privilegiati Rai? Un fustigatore come Michele Anzaldi ci va a nozze e aggiunge: «La televisione pubblica dovrebbe organizzare un super-comitato di esperti, di saggi, di persone rappresentative della cultura e dovrebbero essere loro, in una fase così delicata, a occuparsi di palinsesti e date suggerimenti su che cosa mandare in onda». Ovvero meno intrattenimento e poi infotainment e anche grandi film. Ma quelli mancano sul vecchio o nuovo televisore. Però c'è RaiPlay. E i tiggi, Rai e non Rai, volano negli ascolti e ci mancherebbe altro! Mentre Sky fa Sky, perdo senza partite che vita e? È la sopravvivenza al tempo della nuova peste e sembra proprio che non ci sia tivvù che tenga.

