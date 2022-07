5 lug 2022 08:40

VOI COMPRATE E LEI INGROSSA (IL PORTAFOGLIO) – KIM KARDASHIAN HA SCODELLATO LA SUA NUOVA LINEA DI COSTUMI ISPIRATA AGLI ANNI ’80: UNA SERIE DI STRACCETTI METALLIZZATI CHE LA FURBONA METTE IN VENDITA A UN PREZZO CHE SI AGGIRA INTORNO AI 100 DOLLARI PER MONOKINI E BIKINI – A SPONSORIZZARE LA LINEA È LA STESSA INFLUENCER CULOIDE CHE NON VEDEVA L’ORA DI SFOGGIARE I SUOI CHILI PERSI…