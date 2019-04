VOLA COLOMBIA VOLA – ARRESTATO UN ALTRO COLOMBIANO (IL TERZO) PER IL MISTERIOSO DELITTO DELLA BOVISASCA A MILANO – È UN 21ENNE FERMATO DALLA POLIZIA VICINO ALL’AEROPORTO DI ORLY, A PARIGI – LA VITTIMA, ACCOLTELLATA DURANTE UNA GRIGLIATA E POI FATTA A PEZZI CON UN ACCETTA, NON È STATA ANCORA IDENTIFICATA

2 – CORPO CARBONIZZATO, ARRESTATO TERZO UOMO

(ANSA) - La polizia ha arrestato a Rungis, sud di Parigi, un colombiano di 21 anni accusato di essere uno degli assassini dell'uomo ucciso sabato 30 marzo nella villetta di via Carlo Carrà, nel quartiere Bovisasca, a Milano. Secondo quanto si è appreso dagli investigatori, il giovane è stato fermato questo pomeriggio a poca distanza dall'aeroporto di Orly. Le accuse sono omicidio, vilipendio, distruzione e soppressione di cadavere.

Con lui salgono a tre i colombiani bloccati dalla polizia per la morte di un uomo che non è stato ancora possibile identificare. Già in carcere un connazionale di 21 anni e un altro uomo di 38, al quale non è contestato l'omicidio ma solo i reati relativi alla distruzione del corpo. La vittima è stata accoltellata durante una grigliata e poi fatta a pezzi con un'accetta trovata in casa. Il movente non è stato ancora chiarito, gli uomini della Squadra mobile parlano di dissidi risalenti alla loro vita in Colombia ma escludono la pista dei narcos.

3 – SVOLTA NEL GIALLO DEL CORPO DECAPITATO E CARBONIZZATO A MILANO: ARRESTATI DUE COLOMBIANI, UNO STAVA PARTENDO DA MALPENSA. ERANO ARRIVATI IN CITTÀ NEI GIORNI SCORSI - IL CORPO SAREBBE STATO TRASPORTATO LÌ IN UNA VALIGIA, DEPOSITATA ACCANTO A UN GABBIOTTO CHIUSO CON UN LUCCHETTO, DOVE VENGONO RIPOSTI I SACCHI DI RIFIUTI, QUALCUNO, NEL CONDOMINIO, RACCONTA DI AVER VISTO QUATTRO GIOVANI SCAPPARE A PIEDI (1 APRILE 2019)

